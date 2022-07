Leder af folkecenter nomineret til international pris

SDR. YDBY: Jane Kruse, der er leder af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sdr. Ydby, er en af 12 nominerede til en international pris, Roger Léron Award 2022.

Prisen gives som anerkendelse for en stor personlig indsats for den grønne omstilling. Det er syvende gang, prisen uddeles af organisationen FEDARNE, en international ngo med hjemsted i Bruxelles.

Organisationen arbejder for vedvarende energi, energibesparelser, energilagring og forebyggelse af klimaforandringer. Samtidig er involvering af unge et af formålene. I år har prisen særlig fokus på energieffektivitet.

Jane Kruse er indstillet til prisen for sit arbejde for folkecentret i Sdr. Ydby, som hun har været tilknyttet siden 1983. Centret blev grundlagt af Jane Kruses nu afdøde mand, Preben Maegaard, og hun har været leder, siden Preben Maegaard blev syg for seks år siden.

Roger Léron Award er opkaldt efter en af stifterne og tidligere leder af FEDARENE. I år er det indstillet fem kvinder og syv mænd fra en række europæiske lande til prisen.

Vinderen offentliggøres 27. september under European Sustainable Energy Week.