Lederskift på bosted: Pårørende og medarbejdere frygter ny uro

THISTED:I en årrække var Bjergbo præget af talrige lederskift. Det forplantede sig til højt sygefravær og hyppig personaleudskiftning - hvilket igen gav uro og dårlig trivsel blandt beboerne på boenheden for psykisk og fysisk handicappede i Thisted.

Der har imidlertid været ro på, siden Lene Mouritsen for et par år siden blev leder af Bjergbo. Men både pårørende og medarbejdere frygter for fremtiden, efter at Thisted Kommune har bedt Lene Mouritsen om at skifte til et andet lederjob. Hun skal stå i spidsen for boenheden Drengshøj, ligeledes i Thisted.

- Jeg frygter, at personalet begynder at flygte fra stedet igen. Når man har med autister at gøre, er det meget vigtigt at der ikke sker udskiftning i personalet, siger Magda Raunsmed, mor til to 28-årige tvillinger, Michal og Nickolaj, der har boet på Bjergbo i 10 år.

Hun kan fortælle om en periode på seks-syv år, hvor Bjergbo fik ny leder nærmest hvert år, med tilsvarende stor udskiftning i personalet til følge. Konsekvensen var, at den ene af tvillingerne blev udadreagerende og den anden selvskadende.

- Samtidig gik de i stå med deres udvikling. Men Lene Mouritsen fandt nogle personaletimer til dem, så de begyndte at lære noget igen, fortæller Magda Raunsmed.

Også Henrik Pedersen, der er tillidsrepræsentant på Bjergbo, er uforstående overfor, at Lene Mouritsen efter kun to år skal forflyttes.

- Vi bakker hende 100 procent op. Hun har gjort en kæmpe forskel, og vi er gået fra fem arbejdsmiljøpåbud til ingen, siger han.

Godt arbejdsmiljø for ledelsen

Men nu handler det blandt andet om at sikre et godt arbejdsmiljø, også for de ledende medarbejdere, siger Tue von Påhlman, socialchef i Thisted Kommune.

- Medarbejdernes trivsel er steget, og sygefraværet er faldet markant. Men økonomisk er vi meget udfordret, og vi skal have kigget på, at ledergruppen er belastet af en stor arbejdsindsats, siger han, der bekræfter, at ledergruppen i øjeblikket er ramt af sygemeldinger.

- Men jo, jeg har i den grad forståelse for, at der er frustration hos både pårørende og medarbejdere, siger Tue von Påhlman.

De pårørende på Bjergbo er indkaldt til et møde om situationen mandag aften.

Herefter skal der laves et stillingsopslag, og håbet er, at en ny leder af bostedet kan tiltræde 1. juni.

Nordjyske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lene Mouritsen.