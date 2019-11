Lemfældig omgang med stearinlys førte til brand

SNEDSTED:En mor og en datter måtte en tur omkring sygehuset i Thisted for at blive tjekket for røgforgiftning, da der udbrød brand i det hus, de to boede i på Legindvej i Snedsted i Thy.

Det oplyser vagtchefen for Midt og Vestjyllands Politi.

Vagtchefen oplyser, at det var dårlig omgang med et stearinlys, der var årsag til branden.

Alarmen til beredskabet lød klokken 19.13 fredag aften.

Ifølge vagtchefen var der ikke tale om en større brand, men den udviklede dog en del røg, som mor og datter altså blev udsat for, før Nordjyllands Beredskab i Thisted fik slukket branden.

Villaen blev røg-, sod- og vandskadet.