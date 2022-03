Lena kom tæt på delfinen - fordi hun aldrig opsøgte den

SUNDBY MORS: Hendes liv blev desværre kort.

Men inden Luca endte sine dage, da isen lukkede store dele af Limfjorden i februar sidste år, nåede rigtig mange mennesker at opleve delfinen - først omkring Aalborg og i den østlige del af fjorden, og i efteråret 2020 i Vilsund, farvandet mellem Thy og Mors.

Ikke mindst blev den lille Sundby Mors Havn et hjemsted for den unge hun af arten almindelig delfin. Her oplevede tusindvis af mennesker delfinen i løbet af de sidste måneder af 2020.

Nu er Luca blevet portrætteret i en ny bog, "Luca - en delfin i Limfjorden", skrevet og udgivet af Lena Storm fra Vile i Salling, som fik et specielt nært forhold til dyret, når hun satte sin kajak i vandet i Sundby Mors.

Lena Storm har skrevet og udgivet en bog om delfinen Luca, som fulgtes med hende i kajakken omkring Sundby Mors. Foto: Bo Lehm

- Det var fuldstændig magisk. Når jeg roede ud fra havnen eller inde fra stranden, så mødte den mig, efter at jeg var kommet bare 20 meter ud. Der var ingen, der forstod hvordan den kunne vide det. Den forsvandt bare fra havnen, fordi den på en eller anden måde kunne fornemme kajakken, fortæller Lena Storm.

Hun begyndte at skrive om sine oplevelser. Og skrev også om sin sorg, da hun senere fandt ud af, at Luca var fundet død på stranden ved Eshøj, nogle kilometer øst for Thisted - sandsynligvis kvalt på grund af iltmangel under isen.

Ikke noget for mig

Lena Storm er tidligere naturvejleder, men havde faktisk aldrig beskæftiget sig med delfiner, før hun mødte Luca for halvandet år siden.

- Jeg hørte, at der var en delfin hernede. Og folk fortalte, at her var sort af mennesker. Så jeg tænkte at det ikke var noget for mig, fortæller hun.

Lena Storm ventede derfor til lidt ind i oktober, hvor det var blevet koldere i vejret, og der ikke længere var så mange mennesker på havnen.

"Luca - en delfin i Limfjorden" er illustreret af nogle af de mange fotografer, som i efteråret 2020 opsøgte Sundby Mors Havn. Foto: Bo Lehm

Hun håbede bare at få et glimt af delfinen. Men det blev meget mere end det - for Luca fulgte hende så at sige hver gang, hun satte kajakken i vandet. Og ofte lavede den imponerende spring foran båden.

Lena Storm er selv overbevist om, at hun fik det tætte forhold til delfinen, netop fordi hun aldrig opsøgte den. Og det har de delfinforskere, som hun siden har talt med, bekræftet hende i.

"Jeg faldt i svime over det smukke dyr og holdt op med at ro. Hun kom hen til cockpittet, hvor jeg sad. Det var så smukt og rørende. Oplevelsen gjorde mig ydmyg og åben. Når jeg forsigtigt lagde mine fingerspidser ned i vandoverfladen, kom hun hen, drejede sig og så op på mig", skriver Lena Storm.

Bogen på knap 100 sider er rigt illustreret med fotos af nogle af de mange dygtige amatørfotografer, der besøgte havnen i efteråret 2020.

Ud over sin personlige delfinhistorie har Lena Storm også forsøgt at fortælle Lucas livshistorie. Om hvordan hun kom til verden i en delfinflok i et ukendt farvand, måske langt fra Danmark, for trods artsnavnet er "almindelig delfin" ret ualmindelig i danske farvande.

Måske ved et uheld blev delfinen skilt fra sin flok og sin mor og havnede af en eller anden grund i Kattegat, hvorfra den smuttede ind i Limfjorden.

Budolphin i Aalborg

Delfinen fik navnet Budolphin, da den i foråret og sommeren 2020 opholdt sig omkring Aalborg. Sidst på sommeren tog den turen længere ind i Limfjorden og blev bl. a. set ved Feggesund, tæt på nordspidsen af Mors.

Og 19. september fulgtes den med kajakroere fra Thisted Roklub fra Thisted til Vilsund - og den lille havn ved Sundby Mors.

Her var det en af gæsterne på havnen, der foreslog at delfinen skulle hedde Luca - måske inspireret af navnet på Lena Storms kajak, Nuca. Siden tilsluttede hvaleksperten Carl Kinze sig, at den cirka fem år gamle hundelfin skulle navngives Luca.

Carl Kinze og andre delfinkyndige har i øvrigt gennemlæst og godkendt de dele af bogen, hvor Lena Storm skriver om delfiner generelt.

"Luca - en delfin i Limfjorden" er udgivet på eget forlag - Casaluna. Den koster 200 kroner og kan købes hos bl. a. lokale boghandlere.