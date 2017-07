Lene Kjelgaard Jensen er nu opstillet for de konservative

THISTED: Selv om borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K) nu formelt er kandidat for Det Konservative Folkeparti til novembers valg til kommunalbestyrelsen, fastholder de konservative, at partiets spidskandidat er Torben Overgaard fra Snedsted, som blev valgt til spidskandidat i januar.

Alex Klein, formand for Det Konservative Folkeparti i Thisted Kommune, oplyser, at det ikke ændrer ved beslutningen om at opstille Torben Overgaard som spidskandidat, at kommunens nuværende borgmester også er kandidat på den konservative liste.

- Hidtil har Jens Kr. Yde været spidskandidat for vores parti. Nu er det Torben Overgaard, og det sker som led i et generationsskifte, siger Alex Klein som understreger, at Lene Kjelgaard Jensen er en af otte kandidater på den konservative liste, som sammen med den niende kandidat, spidskandidaten, skal arbejde for et godt valg til de konservative.

Lene Kjelgaard Jensen forlod Venstre efter længere tids intern uro i partiet.

Tidligere forlod Per Skovmose, der også er medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, Venstre til fordel for Det Konservative Folkeparti.

Også Jørgen Andersen, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, er gået til de konservative.

Både han og Per Skovmose er også at finde blandt kandidaterne på den konservative liste til novembers valg til kommunalbestyrelsen.