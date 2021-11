Lagde tre forvaltninger ned med aktindsigter: Kostede én million kroner - svarende til to nye ansatte Tre kommunale forvaltninger i Aalborg er over seks måneder blevet bombarderet med anmodninger om aktindsigt. Timetallet er nu gjort op. Anmodningerne i forbindelse med to sager har kostet kommunen hele to årsværk svarende til over én million kroner.