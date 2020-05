- Lidt ubegavet: Ung mand snuppet af politiet to gange

En 19-årig mand blev fredag morgen klokken 00.45 stoppet af politiet på Snedstedvej ved Sundby. Den unge mand sigtes for at køre under påvirkning af euforiserende stoffer.

Mødet med politiet virkede dog åbenbart ikke afskrækkende på den unge mand. En lille time senere, klokken 01.40, blev han stoppet endnu en gang af en politipatrulje, denne gang på Østerild Byvej.

- Så han sigtes en gang til. Det er sgu lidt ubegavet, konstaterer politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.