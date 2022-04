Lige nu er det alt for dyrt: Anlægsarbejder udskydes

THISTED:- Vi skal have mest muligt for pengene, og det får vi ikke lige nu.

Det siger Jens Kr. Yde (K), medlem af Thisted kommunes økonomiudvalg for formand for udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik, EKMTU. Baggrunden er, at følgerne af Covid 19 pandemien og senest krigen i Ukraine, har ført til uforudsete og meget store prisstigninger på byggematerialer og asfalt.

Den situation skulle kommunens økonomiudvalg forholde sig til på ugens møde. Det skete på baggrund af et oplæg fra forvaltningen i form af en liste over anlægsprojekter, som enten skulle fastholdes trods de højere priser, kunne udsættes eller skulle udsættes.

Efter listen kunne anlægsarbejder for i alt 323,95 mio. kroner udsættes til et senere tidspunkt, når priserne er mere gunstige, mens fire projekter til en samlet pris på 11,95 mio. kroner var indstillet til at blive udsat her og nu.

Økonomiudvalget traf ikke den beslutning, og sagen er i stedet sent til behandling i EKMTU.

- Det giver mulighed for, at fagudvalget kan gå dybere ned i hvert enkelt projekt og få belyst, hvor meget hvert enkelt projekt er blevet udfordret på grund af stigende priser på glas, stål og træ - og ikke mindst på asfalt, siger Jens Kr. Yde.

Han fremhæver netop asfaltarbejder som et eksempel på et område, hvor prisen er stukket helt af.

- Det er ikke sund fornuft, hvis vi lige nu bruger penge på at asfaltere fem kilometer vej, hvis vi om måske et halvt år, når prisen på asfalt har fundet et mere normalt leje, kan asfaltere 10 kilometer vej for de samme penge. Den nuværende situation med priser, der nærmest er eksploderet, er næppe stationær, siger Jens Kr. Yde.

Han tilføjer, at det ikke bare er prisen på byggematerialer og asfalt er der steget. Det er den samlede pris på de arbejder, kommunen sender i udbud også.

- Set under et er det lige nu god fornuft at holde på anlægskronerne, indtil vi igen får mere for dem, end vi kan få lige nu.

Jens Kr. Yde understreger, at der er igangværende anlægsarbejder, som skal fortsætte, fordi det ikke er praktisk muligt at stoppe dem. Blandt dem er anlægsarbejdet på Søbadet og på Center for Sundhed, Thyhallen. Her forventes som følge af de stigende omkostninger budgetoverskridelser på henholdsvis to millioner kroner på Søbadet og fem millioner kroner på Center for Sundhed.

- Så situationen gør, at vi sandsynligvis må bede om tillægsbevillinger til at fuldføre anlægsarbejder, som det ikke er muligt at stille i bero i en periode, siger Jens Kr. Yde.