Lille festival bliver international: Surf-film fra 13 nationer

KLITMØLLER:Med 17 film fra ikke færre end 13 nationer er Cold Hawaii Film Festival for alvor blevet en internnational begivenhed.

Samtidig har festivalen i Klitmøller også opnået anerkendelse i kraft af støtte fra Det Danske Filminstitut.

Efter sidste års aflysning på grund af coronaen gennemføres den sjette udgave af festivalen 26.-28. august. Og de 17 deltagende film er faktisk de samme, som - blandt 27 indsendte film - var udvalgt til festivalen sidste år, fortæller lederen af festivalen, Alicja Cupial.

- Vi har spurgt deltagerne, om de var med på at flytte til 2021. De var meget glade og overraskede over, at det kunne lade sig gøre, fortæller hun.

Rygtet har spredt sig, siger Alicja Cupial om filmfestivalen i Klitmøller, der i år for alvor bliver international.

Rygtet har spredt sig

Festivalen var i de første år efter starten i 2015 primært for filmskabere i surfmiljøet, lokalt og i det øvrige Danmark. Siden kom der film fra Skandinavien og Tyskland med.

Men rygtet om festivalen har spredt sig, via mund til mund og omtale på en international adventure-hjemmeside.

- Der kom opmærksomhed fra andre lande. Så tænkte vi, hvorfor ikke åbne op for dem. Og der er mange spændende historier fra hele verden, der også handler om økologi og kærlighed til havet, fortæller Alicja Cupial.

Et oveordnet tema for festivalen er ”cold water surfing” - selv om nogle af bidragene kommer ret så varme lande som Italien, USA, Argentina og Afghanistan.

Sidstnævnte er et land helt uden kystlinje - men med floder, hvor man også kan surfe.

Med fortsatte rejserestriktioner vil mange af bidragyderne formentlig få svært ved at komme til Klitmøller og præsentere deres film. Men Alicja Cupial håber at se i hvert fald de europæiske filmskabere.

Cold Hawaii Surf & Film Festival Festivalen blev holdt første gang i 2015 - de første år under navnet Cold Hawaii Film Festival. Efter at have været primært en skandinavist festival blev der i 2020 (hvor festivalen måtte aflyses på grund af coronaen) åbnet for bidrag fra hele verden. Temaet er dog fortsat ”cold water surfing”. Der dystes i to kategorier: Featurefilm og kortfilm. I begge kategorier er der forskellige konkurrencer. Arrangørerne er på udkig efter sponsorer, der kan bidrage med de sidste 100.000 kr., før budgettet hænger sammen. Festivalen 26.-28. august bliver dog gennemført i alle tilfælde, understreger festivalleder Alicja Cupial. Men det kan blive nødvendigt at beskære programmet. VIS MERE

Stolte over støtte

Allerede i 2020 fik festivalen støtte fra Det Danske Filminstitut, hvis tilskud på 20.000 kr. efter sidste års aflysning blev overført til i år.

- Vi er meget, meget stolte over den støtte. Det er en anerkendelse af, at filmene har bred, kulturel betydning, siger Alicja Cupial.