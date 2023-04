Lille gymnasium mister elever: Kun to nye klasser

THY-MORS:Der er brug for håndværkere. Men som andre steder er der på Mors også stor efterspørgsel efter pædagoger, lærere, sygeplejersker og læger. Til at tage sig af blandt andet de lokale håndværkere - og deres børn.

Det påpeger Ann Balleby, rektor for Morsø Gymnasium, på baggrund af det aktuelle ansøgertal. Kun 43 har valgt gymnasiet som førsteprioritet, hvilket er en tilbagegang på mere end en tredjedel i forhold til sidste år.

- Vi er glade for alle, der har søgt. Men vi ville gerne have haft flere, siger hun.

Hvis der kommer eftertilmeldinger inden skoleårets start, skal der nok blive plads også til dem. Ann Balleby regner dog ikke med, at tallet vil ændre sig væsentligt, så alt tyder på, at der i 2023-24 - for første gang i mange år - kun bliver to nye gymnasieklasser på Mors.

Mindre ungdomsårgange kan forklare en del af tilbagegangen. Men ikke det hele, og udviklingen er ifølge rektor en del af en tendens i Nord- og Midtjylland, hvor unge foretrækker handelsgymnasiet (hhx) frem for det almene gymnasium (stx). EUC Nordvest har da også stigende søgning til handelsskolen i Nykøbing. 67 har denne uddannelse som førsteprioritet, mod 60 året før, ifølge Undervisningsministeries statistik.

Samtidig er der en del unge, som starter direkte på job efter folkeskolen, uden at tage en uddannelse, påpeger Ann Balleby.

Det noget, vi skal italesætte over for politikere og organisationer. Ellers er der ikke én i København, der vil opdage, at vi er i gang med at skabe et kæmpe samfundsproblem, siger rektor Ann Balleby. Arkivfoto: Bo Lehm

Kæmpe samfundsproblem

Hun vil arbejde offensivt for at få vendt udviklingen, så flere får lyst til at søge Morsø Gymnasium - om ikke i år, så til skoleåret 2024-25.

- Men på en anden bane er det noget, vi skal italesætte over for politikere og organisationer. Hvis vi ikke fortæller det, så er der ikke én i København, der vil opdage, at vi er i gang med at skabe et kæmpe samfundsproblem, siger rektor.

Hvis situationen ikke ændrer sig, kan det på længere sigt være nødvendigt at kigge på strukturen for ungdomsuddannelser, med fusion i en eller anden form.

- Det kan være noget, vi skal kigge på nogle år ude i fremtiden - samarbejde med Thisted eller Skive Gymnasium eller EUC Nordvest. Men det kunne også være en model, hvor alle ungdomsuddannelser på Mors bliver samlet i én institution. Det drejer sig også om, hvad Mors som samfund gerne vil, siger Ann Balleby.

- Men det er ikke aktuelt nu. Vi kan sagtens drive Morsø Gymnasium videre i årevis, understreger hun.

I alle tilfælde betyder det faldende, at der bliver brug for færre lærere på gymnasiet. Ann Balleby ønsker dog ikke at sætte tal på, hvor mange der mister jobbet.

Som budgetteret i Thisted

Til gengæld skal der på Thisted Gymnasium ansættes tre eller fire, fortæller gymnasiets afgående rektor, Søren Christensen.

Med ansøgertal på i alt 181 er søgningen ganske vist lavere end i 2022. Men da var tallet ekstraordinært højt.

- Vi får det antal, vi har budgetteret med, og vi kan igen oprette fem stx-klasser og to hf-klasser, siger Søren Christensen.

På Thy-Mors HF & VUC er det - ligesom tidligere år - skolens specielle hf-klasser, der trækker elevtallet op. Efter en kampagne på sociale medier er der lige nu 26 tilmeldinger til surflinjen HF-Cold Hawaii i Klitmøller, mens 24 og 17 har meldt sig til henholdsvis Imagine- og Outdoor-linjerne, begge med base i Svankjær, oplyser rektor Erik Dose Hvid.

Ud over disse tre hf-klasser -hvis elever kommer fra hele landet - er der udsigt til, at der kan oprettes én ordinær hf-klasse i Thisted, mens der lige nu er for få ansøgere til en klasse i Nykøbing.

EUC Nordvest har - ifølge Undervisningsministeriets statistik - 107 ansøgere til handelsgymnasiet i Thisted og som nævnt 67 til Nykøbing. Begge steder er søgningen dermed højere end i 2022. Der foreligger ikke nogen tal for søgningen til htx-uddannelsen i Thisted, som også drives af EUC Nordvest.