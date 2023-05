Limfjordsfærge i politisk modvind: Gør den gavn for pengene?

THY-MORS:Færgefarten på Feggesund er langt fra en gylden forretning for Thisted Kommune.

Derfor indstiller Thisted Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, at der i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af 2024-budgettet for I/S Mors-Thy Færgefart også bliver sagt "ja" til, at gennemføre en analyse af Thisted Kommunes nytteværdi af færgeforbindelse over Feggesund.

I følge budgettet for 2024 skal Thisted og Morsø kommuner tilsammen betale 4,9 mio. kroner til færgeselskabet. Thisted betaler 36 procent af beløbet, Morsø 64 procent i følge den fordelingsnøgle, der er aftalt mellem de to kommuner.

- Vi vil undersøge, om Thisted Kommunes nytteværdi af færgeforbindelsen står i forhold til de penge, vi betaler til den, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K) om baggrunden for udvalgets ønske om undersøgelsen. Han tilføjer, at det bliver et punkt, der skal drøftes i forhandlingerne om næste års budget.

- Vi kan ikke blive ved med at skyde penge i Feggesund-forbindelsen. Dels i forhold til det, vi skal betale i forhold til færgeselskabets egne budgetter, dels efterfølgende i form af tillægsbevillinger, fordi budgettet overskrides, siger Jens Kr. Yde.

Står Thisted Kommunes nytteværdi af forbindelsen ikke i forhold til den nuværende 36 procents andel af tilskuddet til I/S Mors-Thy Færgefart, ser udvalgsformanden det som en mulighed at reducere kommunens andel af tilskuddet.

- Vi skal have overblik over, om vi får det, vi betaler for, siger Jens Kr. Yde, som også stiller spørgsmål ved, om færgeselskabets 2024-budget holder.

- Vi har set budgetter, som har vist sig rigelig optimistiske, siger Jens Kr. Yde med tanke for, at Thisted og Morsø kommuner efter 2022-budgettet skulle betale et samlet tilskud på 4,9 mio. kroner til færgeselskabet. Regnskabet for 2022, som udvalget netop har godkendt, viste, at de to kommuners tilskud, inklusive tillægsbevillinger, blev på 6.848.238 kroner. Thisted Kommunes andel af "ekstraregningen" på 1,95 mio. kroner blev 701.366 kroner.

På den baggrund ser Jens Kr. Yde en anden mulighed.

- Er der ikke penge til at opretholde den nuværende service, må aktiviteterne tilpasses, så de kan holdes indenfor budgettet. Vi kan ikke blive ved med at se indtægter, som er mindre end budgetteret, samtidig med, at regningerne til drift og vedligeholdelse stiger, siger Jens Kr. Yde.

Bestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart har hævet billetpriserne med 20 procent fra 1. januar 2023 og samtidig reduceret sejladserne i aftentimerne i maj og september.

- Tiltagene kan have en effekt, ligesom vi kan håbe, at der er forhold, som har været coronabestemte - og så kan vi tro på, at budgettet for 2024 holder, siger Jens Kr. Yde.

Han understreger, at tingene ikke er så langt, at Thisted Kommune overvejer en beslutning om at "trække stikket".

- Men det bliver nødvendigt at tilpasse tingene til en situation, hvor indtægterne har været vigende, mens udgifterne har været stigende, så vi undgår flere budgetoverskridelser, siger Jens Kr. Yde.

På vej mod det normale

Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø godkendte onsdag også regnskab 2022 og budget 2024 for I/S Mors-Thy Færgefart, men i modsætning til rederipartneren Thisted uden forbehold.

- Det er et dårligt regnskab 2022, vi kommer ud med, må vi erkende. Det rammer ved siden af i forhold til budgettet. Det skyldes stigende brændstofpriser, corona-nedgang i trafikken og desværre, at færgens værftsophold det år blev dyrere, end nogen anede på forhånd. Men nu har vi ændret i sejltiderne og sat priserne op, og vi har en formodning om, at turisterne, som i høj grad svigtede i 2022, kommer igen i år, siger Meiner Nørgaard (DD), der både er udvalgsformand og formand for færgeselskabet.

Hans konklusion er, at man er på vej tilbage til normale tilstande.

- Fra et underskud på omkring seks budgetterer vi i 2024 med et minus på 4,9 mio. kr., som er det årlige tilskud, de to kommuner i mange år har været indstillet på at dække tilsammen. Budgettet må naturligvis justeres hen ad vejen, hvis der indtræffer ændringer, positive eller negative. Jeg mener, at bestyrelsen har gjort, hvad den kunne, og så må man betale, hvad det koster. For selvfølgelig skal Feggesundfærgen sejle. Det er en livsvigtig trafikforbindelse for os, siger Meiner Nørgaard.