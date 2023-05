Lis og hunden Berta undslap flammerne: - Jeg har aldrig set noget futte af så hurtigt

VILSUND:Torsdag eftermiddag sad Lis Frøkjær Knudsen i sin stue og hæklede, da hun fik sig noget af et chok:

- Jeg hørte et skud, og pludselig blev døren revet op udefra, fortæller Lis dagen derpå.

Udenfor stod den mand, som i løbet af de seneste dage havde været i gang med at tømme naborækkehuset - et dødsbo - for indhold.

- Han råbte: "Lis, Lis, ring 112, der bliver brand", siger Lis, der straks greb sin hund, welsh corgien Berta, og forlod huset.

- Så skyndte jeg mig at ringe til alarmcentralen, men det var der også allerede nogle af mine naboer, der havde gjort. Nabomanden og hans søn kom også løbende herop til mig for at sikre sig, at jeg kom ud.

- Jeg havde intet med mig, udover hunden og min taske, og så stod vi nede på vejen og kiggede sammen med alle de andre naboer.

Flammerne fik hurtigt fat i en container, der stod på et græsareal bag huset og var fyldt med indbo. Ifølge politiets oplysninger var det et nødblus, der i forbindelse med flytningen var gået af ved et uheld, som antændte ilden.

Lis' nu afdøde mand var brandmand gennem mange år, og hun har derfor set sin del af brande, når hun har været ude på brandsteder med proviant til sin mand.

- Men jeg har aldrig set noget futte af så hurtigt. Der var flammer og sort, sort tyk røg, fortæller hun.

Ilden spredte sig til et udvendigt skur og videre til huset, oplyser Midt- og Vestyllands Politi. Lis kunne stå på gaden og se, hvordan flammerne truede med at få fat i tagkonstruktionen på hendes lejemål.

- Jeg blev noget bekymret for, om brandmuren holdt. Men gudskelov blev her kun lidt røget, og det var ikke mere, end som hvis vi havde siddet ude og grillet. Jeg har også været her i nat, og der er heldigvis ikke sket noget i min ende af huset, siger hun.

Lis og hunden Berta er altså tilbage i deres vante omgivelser og begge i god behold - trods den voldsomme oplevelse.

- Jeg kan se, at der begynder at komme nogle naboer, der lige går forbi heroppe og kigger, siger Lis muntert og tilføjer, at Berta ligger på sin vante plads under sengen og får sig en lur.

Voldsom brand i Vilsund