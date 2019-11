Følg med: Pas på i trafikken - en kæmpe vindmølle skal flyttes

HANSTHOLM:Hvor hurtigt kan man køre de omkring 22 kilometer fra Hanstholm Havn til Testcentret for vindmøller i Østerild? Ikke ret hurtigt, når det er en omkring 28 meter høj og 275 tons tung bundsektion til et vindmølletårn, der ruller ud på landevejen.

Det vil ske med en hastighed på tre og en halv kilometer i timen, så når turen starter mandag i Hanstholm klokken 8.30, så er klokken efter "køreplanen" 18 om aftenen, før den selvkørende blokvogn er fremme ved testcentret.Og tårnet rejser ikke alene. Det har selskab af en godt 400 tons tung nacelle. Den flyttes på en blokvogn trukket af to lastbiler - og så lige en til, der skubber bagpå. Og det er nødvendigt, for den samlede vægt af den transport er på godt 600 tons.

22









































Galleri - Tryk og se alle billederne.

De store transporter skal have landevejen for sig selv, så den er lukket for anden trafik, mens de passerer.

Se fjerde etape af turen mod Østerild:

Se tredje etape af turen her - flytteholdet holder en pause lige nu:

Følg anden etape af tårnets tur her:

Se den første del af tårnets tur her: