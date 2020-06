Lodbjerg Fyr får guld for økologien

LODBJERG:Sidste år besøgte et sted mellem 70.000 og 90.000 gæster Lodbjerg Fyr, som i maj 2019 blev indviet efter en omfattende istandsættelse.

Nu er fyret og cafeen i den tidligere fyrmesterbolig klar til at byde nye gæster indenfor. Fyrtårnet og udstillingerne er åbne, og torsdag var gruppen af frivillige fyrværter klar til at byde de første besøgende i dette års sæson velkommen med fortællinger om fyret og om naturen og kulturen omkring det.

18. juni åbner en anden af fyrets attraktioner, nemlig cafeen i den gamle fyrmesterbolig.

- De frivillige i cafeen er i fuld gang med forberedelserne op til åbningen, fortæller kommunikations- og PR-medarbejder Sophie Christensen, Nationalpark Thy.

I år kan cafeen gæster nyde kaffe, hjemmebag og saft i vished om, at der er fuld garanti for, at der er tale produkter lavet på økologiske råvarer.

- Vi har fået Det Økologiske Spisemærke i guld. Faktisk fik vi det allerede i februar, men der var cafeen lukket, så vi har ikke fortalt så meget om det før nu, hvor vi åbner, siger Sophie Christensen og tilføjer, at mærket er det synlige resultat af en bevidst satsning på at bruge økologiske råvarer i de produkter, der sælges i cafeen.

Det økologiske Spisemærke Der stilles krav til Det Økologiske Spisemærke i guld: Spisesteder med Det Økologiske Spisem​​ærke i guld skal indkøbe mellem 90 og 100 procent økologiske føde- og drikkevarer. Det kræver dokumentation af de økologiske råvareindkøb samt udarbejdelse af en råvarepolitik. Råvarepolitikken skal rumme en ”nødplan”, som beskriver, hvad man gør, hvis de føde- og drikkevarer, der bruges i køkkenet, indimellem ikke kan skaffes økologisk. Råvarepolitikken skal være synlig for gæsterne på spisestedet. Spisemærket findes også i bronze og sølv. Bronzemærket kræver at 30-60 procent af råvarerne er økonogiske, kravet til sølvmærket er 60 til 90 procent.​ KIlde: Miljø- og Fødevareministeriet/Fødevarestyrelsen VIS MERE

- Strategien er, at tingene skal være lavet af lokalt fremstillede, økologiske råvarer, siger hun og tilføjer, at det er opfyldt i det varesortiment, der findes bag cafeens disk. Lige fra hjemmebag til saft, honning og kaffen, som også er lavet på økologisk dyrkede bønner.

Mandag åbner Nationalpark Thy også for sæsonen på Stenbjerg Landingsplads, hvor en anden gruppe frivillige står klar til at bemande informationshuset dagligt fra klokken 12 til 16.