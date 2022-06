Stor politiaktion var mørklagt - nu løftes sløret for, hvad der var sket

THISTED:En kæmpe politiaktion natten mellem lørdag og søndag i Thisted har sendt bølger af rygtestrømme gennem byen.

Over hele pinsen har politiet lagt et tykt røgslør ud over, hvad indsatsen handlede om, men tirsdag morgen kom forklaringen fra lokalpolitiet i Thisted:

- Det drejer sig om en mulig sex-forbrydelse, oplyser Frederik Sundtoft, lokalpolitiet i Thisted.

Episoden, der udløste den store politiaktion fandt sted tidligt lørdag morgen, men lokalpolitiet har ingen detaljer om den præcise årsag til, at politiet senere lørdag var massivt til stede i Thisted. Frederik Sundtoft oplyser, at efterforskningen i sagen fortsætter.

I forbindelse med sagen blev to personer anholdt. Begge er afhørt og løsladt, oplyste vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi søndag eftermiddag til Nordjyske.

Gennem næsten tre timer deltog flere hundepatruljer, en almindelig patrulje, en dronepilot og en indsatsleder i en omfattende efterforskning, som blandt andet betød, at politifolkene efter Nordjyskes oplysninger flere gange var inde på værtshuset Fort Indian i Storegade for at studere billeder fra stedets overvågningskamera.

I takt med politiets tavshed voksede strømmen af rygter i Thisted om, hvad det var, der var foregået. Nordjyske har modtaget talrige henvendelser, og rygterne tog kun til i styrke, efter at Midt- og Vestjyllands Politi søndag eftermiddag oplyste, at to personer var blevet anholdt - og senere løsladt - i sagen.