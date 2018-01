Lønhop kan redde Mohamed

THISTED: - Vi gør alt, hvad vi kan.

Sådan lyder det fra fællestillidsmanden hos slagteriet Tican i Thisted, Peter Uno Andersen, som de sidste uger har brugt mange ressourcer på at forhindre, at Ticans medarbejder Mohamed Diriye Ibrahim bliver udvist til Somalia. Derfor har man fra Ticans side givet Mohamed Diriye Ibrahim mulighed for at komme på natholdet, og dermed kommer han over den magiske grænse på 417.793,60 kroner om året.

- Fremadrettet får han 420.000 kroner om året, siger Peter Uno Andersen.

Mohamed Diriye Ibrahim begynder på natholdet allerede 14. januar 2018.

- Muligheden opstod, da vi har en medarbejder som stopper, og vi dermed vil få en ledig plads. Alt skal altså bare prøves, og på denne måde kommer han over den magiske grænse, siger Peter Uno Andersen.

Muligheden for opholdstilladelse øges hvis man tjener mere end 417.793,60 kroner.

- Advokaten for Mohamed tror, at det gavner Mohamed, og hun er i gang med papirarbejdet, siger Peter Uno Andersen.

Flere underskrifter

Sagen om Mohamed er over jul og nytår blevet kendt i hele Danmark. Flere og flere klikker også ind på skrivunder.net for at give deres mening til kende.

- Det er simpelthen gået over al forventning. Antallet af underskrifter vokser hele tiden, og folk deler og deler. Det er fantastisk, siger Peter Uno Andersen, som dog må erkende, at det er ikke alle, der er lige er hooked på det der med elektroniske underskrifter.

- Derfor laver vi også underskriftindsamlinger i forretninger i de mindre bysamfund her omkring. Specielt i Hundborg, hvor Mohamed jo bor, siger Peter Uno Andersen.