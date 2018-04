Løsning: Kommune bliver ejere og lukker sag om udgifter til renovering

HANSTHOLM: Thisted Kommune mener nu at have fundet en løsning i en flere år lang sag om ejerforholdene til gangarealerne i Hanstholm Centret.

Løsningen er, at arealer i og omkring centret bliver til offentlige veje.

Med den løsning forventer kommunen at lukke en sag, der startede med en anonym henvendelse tilbage i 2014. Henvendelsen fik den daværende Statsforvaltning stillede spørgsmål ved med hvilken hjemmel Thisted Kommune afhold udgifter til renovering af gangarealer og overdækning over centertorvet i Hanstholm, Centret.

I 2017 fastslog Vejdirektoratet, at det ikke skete med hjemmel i Vejloven og i februar i år lød vurderingen fra Ankestyrelsen - Statsforvaltningens efterfølger - at kommunen ikke havde redegjort for sin lovlige interesse i at eje dele af et indkøbscenter til i at vedligeholde gang- og torvearealer.

Ankestyrelsen fastslog, at kommunen ved at afholde den slags udgifter støtter private erhvervsdrivende i centret i strid med reglerne i kommunalfuldmagten.

Nu er kommunen klar med sit modtræk, som i løbet af denne måned skal behandles i det politiske system - senest i kommunalbestyrelsen 24. april.

I næste uge tager udvalget for klima, miljø og teknik som det første stilling til en indstilling om, at de omdiskuterede vej- og fællesarealer udskilles fra matriklen og gøres til offentlige arealer i vejlovens forstand. Når det er sket, vil det være en kommunal opgave at holde arealerne uden kommunen kan beskyldes for at yde tilskud til private.

Hvis politikerne støtter forslaget til en løsning, skal det meddeles Ankestyrelsen med udgangen af maj.