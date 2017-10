Løsning på kystsikring lader vente på sig

THISTED: Thisted Kommunalbestyrelse besluttede i september, at der senest med udgangen af oktober skulle ligge et forslag til en ny kystsikringsløsning ved Lildstrand. Men ting tager tid.

- Vi handlede allerede dagen efter kommunalbestyrelsens beslutning, men den tidsfrist, vi fik til at finde en løsning, var for kort, siger Kaj Kirk (DF), formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik, KMTU.

I august og september var etableringen af en kystsikring ved Lildstrand flere gange til politisk behandling. Udgangspunktet var, at kommunen ikke skulle deltage i et kystsikringsprojekt, men 19. september, da sagen var på kommunalbestyrelsens bord, blev den returneret til KMTU "med henblik på en løsning inden udgangen af oktober 2017".

- Ugen efter kommunalbestyrelsens møde havde vi et borgermøde i Lildstrand, hvor der blev drøftet kystsikring. Foruden kommunen deltog også COWI, som havde lavet et tidligere forslag til Kystsikring - og der kom nye forslag til løsninger, siger Kaj Kirk, som på næste uges møde i KMTU igen har kystsikring ved Lildstrand på dagsordenen.

Denne gang med en indstilling om, at der arbejdes videre med et nyt projekt, der kan være klar til politisk behandling i november eller december.

Anlæg og drift

- Alle er enige i, at situationen i Lildstrand er uheldig, og der er også vilje til at hjælpe med en løsning. Problemet omkring anlæg af kystsikringen er økonomien. Anlægsudgiften er til at forholde sig til, men problemet er den efterfølgende årlige driftsomkostning til at holde sikringen ved lige, siger Kaj Krik og tilføjer, at det er forhold, der skal drøftes i den kommende tid.

- Når vi har et nyt forslag og kender de tekniske og økonomiske konsekvenser, så har vi også en ny sag, som det politisk er muligt at tage stilling til, men lige nu er der ikke taget stilling til en eventuel kommunal medfinansiering - og spørgsmålet er, om det er muligt at nå det i år. Det vil være det bedste, og der er gjort en indsats for at nå det, siger udvalgsformanden.