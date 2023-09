Lokal atlet bedst i norden: Triumferede efter stærk slutspurt

Det blev til en stærk medaljehøst for Thisted Vægttræningsforening, da nordens stærke ungdom i weekenden havde sat hinanden stævne i Norske Lillestrøm for at kæmpe om retten til at kalde sig nordisk mester i styrkeløft det næste års tid.

Som den første af to TVF’ere i aktion skulle Jacob Heise forsøge at leve op til favoritværdigheden i -74 kg klassen i klassisk trekamp. Og den unge mand fra Mors var flyvende fra start. Med personlig rekord i squat på 210 kg var han nummer to efter den nærmeste konkurrent, Kjetil Sødal fra Norge, som klarede 217,5 kg. Og trods endnu en PR i bænkpres på 135 kg, øgede nordmanden, med et løft på 150 kg, sin føring til 22,5 kg inden tredje og sidste disciplin, dødløft.

Heldigvis er Heise’s “kongedisciplin” netop dødløft og allerede i første forsøg ikke bare hentede Heise nordmanden, han gik forbi og indtog førstepladsen. I andet forsøg løftede Heise 245 kg og sikrede sig dermed guldet, da nordmandens bedste forsøg blev 217,5 kg. Og så betød det mindre, at 255 kg i sidste forsøg blev underkendt. Totalen på 590 var en tangering af Heises personligt bedste resultat og 5 kilo mere end Sørdal på andenpladsen. Med et nordisk mesterskab i bagagen kan Heise nu puste ud et par dage for så at forberede sig til næste opgave som bliver EM i Budapest i oktober.

Benjamin Falgreen Andersen, den anden af TVF’s deltagere, måtte “nøjes” med at stille op i bænkpres, da et vægttab på mere end 10 kg siden hans imponerende EM-præstation i Thy Hallen i maj, volder han kvaler i squat og dødløft. Falgreen, som er tidligere nordisk juniormester fra Finland 2021, stillede op i -83 kg klassen, hvor han åbnede på 175 kg. I 2. forsøg blev 185 kg underkendt og så skulle guldet placeres i 3. og sidste forsøg, hvor både Falgreen fik et godt guld forsøg oå 197,5 kg underkendt og de to øvrige guldfavoritter også kiksede deres forsøg. Men da de begge havde klaret deres 2. forsøg blev det Ewen Cederstrøm fra Norge der med 195 kg tog guldet. Sølvet gok til en anden nordmand, Frederik Braathen, ligeledes med 195 kg, men tungere kropsvægt. Falgreen måtte så tage til takke med bronze i den tætte kamp.

Med for Danmark var også den tidligere TVF’er Karen T. Andersen, som nu repræsenterer SPH i Aalborg. Og hun forsatte, hvor hun slap, da hun vandt EM guld i Thyhallen i maj, og sikrede sig titlen som nordisk juniormester i +84 kg klassen.

På kongressen der blev afholdt fredag, trådte TVF’s og Dansk Styrkeløft Forbunds formand Klaus Brostrøm, efter mange år på posten tilbage som præsident for det nordiske forbund og overlod stafetten til Jørgen Rasmussen, DSF’s næstformand.