Vingegaard får opbakning fra begejstret cykelklub

SUNDBY THY: Onsdag eftermiddag i Tour de France udspillede sig et sceneri, som både danske og internationale cykelfans sent vil glemme. Jonas Vingegaard fra Hillerslev kørte fra dem alle og tog både etapesejren, den gule førertrøje og det halve kongerige. En præstation, der har vakt jubel blandt medlemmerne i Midtthy Cykelmotion.

For formanden i cykelklubben, der tæller cirka 40 medlemmer, var der, inden de vilde scener i Frankrig udspillede sig, ingen tvivl om, hvor supporten og troen lå.

- Vi hepper selvfølgelig på Vingegaard, og vi tror da helt sikkert også på ham, siger Jacob Østerby Pedersen, der er formand for Midtthy Cykelmotion.

Og troen på ham var da også velvalgt, for med tanke på den præstation, der fra den Glyngøre-bosatte Vingegaard blev lagt for dagen, så er det bestemt ikke urealistisk, at cykelklubben får deres lokale håb øverst på podiet i Paris.

Cykelklubben var på tur til Touren

Årets Tour de France startede med tre etaper i Danmark. En begivenhed, der skabte stor begejstring blandt den danske befolkning, og hev store og små ud i vejkanten for at se hele Tour-cirkusset lægge fra land på de danske landeveje.

Gutterne fra cykelklubben var på tur, og her blev der bestemt plads til både vådt og tørt, så benene kunne klare nogle ekstra kilometer. Privatfoto

Og selvom det ikke ligefrem var etaper på 200 kilometer i samme hæsblæsende tempo som de professionelle, så havde de glade cykelmotionister fra Midtthy Cykelmotion også begivet sig ud på et lille etapeløb, med kursen sat mod Tour de France-ruten.

- Vi syntes det var oplagt at cykle ned og se det, så vi cyklede først fra Sundby Thy til Silkeborg, dernæst til Brædstrup, og så til Vejle og siden Jelling, siger Jacob Østerby Pedersen, der er formand for den lille cykelklub.

I klubben har man et motto, der går på, at man ikke må glemme hyggen, og på deres færd mod et lille glimt af de professionelle ryttere blev hyggen da heller ikke parkeret bag feltet.

Med på turen havde de gæve gutter en følgebil, der kunne servicere dem med lidt godt til ganen undervejs. Og det var ikke gel og vand, som de "rigtige" ryttere indtager, men i stedet sodavand og kage, der var brændstoffet til "rugbrødsmotoren".

Om Jonas Vingegaard kan tage sejren i årets Tour de France er endnu uvist, men én ting er helt sikkert: Midtthy Cykelmotion hepper på ham hele vejen.