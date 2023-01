Lokal S-formand har forladt partiet: Store bededag blev dråben

THISTED:SVM-regeringens forslag om at fjerne store bededag var det, der fik Poul Henrik Kusk Kristensens politiske vægtskål til at tippe over. Nu er sagen årsag til, at han kan kalde sig forhenværende i to forhold med relation til socialdemokratiet.

Dels som formand for den socialdemokratiske partiforening i Thisted, der med omkring 200 medlemmer er partiets største blandt de fem partiforeninger i Thisted kommune, dels som medlem af socialdemokratiet, som altid har været det parti, der har fået Poul Henrik Kusk Kristensens kryds og hvor han har været medlem gennem ti årtier.

- Jeg er dybt uenig i regeringens forslag om at fjerne store bededag. Som formand for en partiforening er jeg nødt til at stå på mål for det, men det hverken kan eller vil jeg, siger Poul Erik Kusk Kristensen, som er endnu en blandt mange socialdemokrater, som går imod partilinjen i sagen om store bededag.

Tirsdag skrev dagbladet Politiken om uro i det socialdemokratiske bagland på grund af bededags-sagen med afsæt i et rundspørge blandt 305 socialdemokratiske byrådsmedlemmer. 44 procent af dem synes ikke, ideen om af afskaffe store bededag er god.

Poul Henrik Kusk Kristensen forklarer, at selv om det var sagen om store bededag, der udløste hans beslutning om at forlade socialdemokratiet, havde han allerede sidste år meddelt sin partiforening, at han ønskede at stoppe som formand, når hans valgperiode udløb. Nu blev det bare tidligere end tænkt.

- Vi havde minksagen, hvor der blev fundet 18 milliarder kroner til at kompensere minkavlerne. Fair nok med det, men så kom sagen om Mette Fredriksens slettede SMS'er. Den ramte kommunalvalget og påvirkede partiets valgresultat. Så fik vi folketingsvalget, en bred regering og så kom sagen om store bededag, der skulle sikre fire milliarder til forsvaret. De burde findes andre steder, for det er nærmest småpenge i forhold til de 18 milliarder til minkavlerne, som blev fundet uden det eksempelvis kostede fridage, siger Poul Henrik Kusk Kristensen.

Han understreger, at beslutningen om at forlade socialdemokratiet i bund og grund er en reaktion mod en stigende topstyring af dansk politik. Også af den politik, socialdemokratiet fører.

- Jeg har stor respekt for det arbejde, partiets folkevalgte laver lokalt. De gør det godt i kommunalbestyrelsen og jeg har været formand for en god bestyrelse i en god partiforening, men der er blevet for stor afstand mellem det, jeg tror på, og den overordnede politik, socialdemokratiet fører. Et gammelt arbejderparti skal ikke føre borgerlig politik eller noget der ligner. Det vil jeg ikke være end del af.