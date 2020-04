Lokal take away-portal har fået en god start

THY-MORS:Portalen www.takeawaythymors.dk, der har været i gang i en måned, har været en fin succes.

Sådan lyder det fra Ane Liebing Grøngaard i en pressemeddelelse.

I de første fire uger er portalen blevet besøgt af over 4000 sultne lokale, som har været inde på siden næsten 20.000 gange.

Ane Liebing Grøngaard har sammen med Maja Hove og Anton Juul-Naber fra reklamebureauet Vizuall udviklet platformen, der opstod som et nyt initiativ om at samle alle take away-muligheder i Thy og på Mors, da coronaen lukkede landet ned i midten af marts. På den måde kan thy- og morsingboere få et overblik over madsteder i lokalområdet, og hoteller og restauranter, som er startet op med take away, kan nemmere nå ud til lokalbefolkningen.

- Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger fra de restauranter, der har tilmeldt sig, og også gode besøgstal på siden. Så vi håber og tror på, at det har været til hjælp for den lokale restaurationsbranche, siger Ane Liebing Grøngaard i pressemeddelelsen.

Da siden gik i luften, var den tænkt som et midlertidigt corona-tilbud. Den kom online med 13 take away-steder 28. marts, men siden da er det vokset til 31 steder. De gode tilbagemeldinger betyder, at Vizuall satser på, at siden er kommet for at blive.

- Vi får masser af feedback på alle de gode ting, vi kan udvikle på siden, og vi glæder os til, at det kan blive en permanent og god løsning. Der er masser af interesse både fra brugere og madsteder, så vi forsøger løbende at optimere, siger Anton Juul-Naber, der står for den daglige administration af siden.

Platformen tilbydes også som en såkaldt "web-app", der kan downloades som genvej på telefonen, og det er også planen, at platformen får sin egen Facebook-side inden længe, lyder det i pressemeddelelsen.