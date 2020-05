Lokal vinder er fundet: Nors-virksomhed er videre i finale i bæredygtighed

NORS:Den lokale vinder af bæredygtighedskonkurrencen Tag Fat er fundet, og det blev Nors-virksomheden Convert, der løb med sejren i Thisted Kommune.

Convert skal således dyste mod vinderne fra de andre 10 nordjyske kommuner ved et finaleevent i Aalborg, når coronakrisen tillader det, skriver Thy Erhvervsforum i en pressemeddelelse.

Det er Thy Erhvervsforum, der har udpeget Convert som lokal vinder. Convert blev stiftet for godt to år siden og har specialiseret sig i konvertering af bio- eller affaldsmateriale fra eksempelvis tøjindustrien til produktion af akustikpaneler og kompositplader.

Lysende eksempel

- Vi sender Convert videre til finalen i Tag Fat, fordi virksomheden på glimrende vis har set et forretningspotentiale i at omdanne bio- og affaldsmateriale og lade det indgå i produktionen af nye bæredygtige materialer. Det er et lysende eksempel på, hvordan man kan bygge en virksomhed op omkring den grønne omstilling, og derfor er der al mulig grund til at lade Convert gå videre til Tag Fat-finalen i Aalborg, siger erhvervskonsulent i Thy Erhvervsforum Per Kristensen i pressemeddelelsen.

Convert startede på Djursland, men flyttede senere til Nors og har fået tekstilproducenten Kvadrat med som investor.

- Vi er oppe mod et stærkt felt i Tag Fat, men alene den eksponering vi får gennem konkurrencen, er guld værd for os, udtaler Flemming Hynkemejer, administrerende direktør i Convert A/S.

Det er Erhvervshus Nordjylland, der står bag konkurrencen for at sætte fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi og for at inspirere virksomheder i regionen til at fokusere på den grønne omstilling.