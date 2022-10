Lokalbrag i 2. Division: Mors-Thy 2 var for stor en mundfuld for Nordthy IF

NYKØBING:Lige siden Nordthy IF rykkede op i 2. Division sidste sæson, har thyboerne set frem til opgørene mod lokalrivalerne fra Mors-Thy 2. Søndag skulle de to hold så mødes i Nykøbing.

Med omkring 500 mennesker på lægterne leverede de to hold et sandt lokalbrag med masser af fight og intensitet.

- Der var en mega fed kulisse. Jeg tror, at begge hold havde glædet sig til kampen, og det blev også en rigtig god kamp, siger træner for Mors-Thy 2, Lars Krarup.

- Det var fedt med et lokalopgør, og så er jeg glad for, at så mange af vores tilskuer tog med herover og heppede, siger Kasper Boesen, der er træner for Nordthy IF.

Fra kampens start var der høj intensitet og tempo i opgøret. De to hold gik til den, og fulgtes ad på måltavlen.

Efter knap et kvarter faldt tempoet en smule, og de to hold løb ind i et par udvisninger. Mod pausen slog Mors-Thy 2 et lille hul og gik til pause foran 15-13.

- I anden halvleg satte vi os rimelig godt på kampen, og jeg synes vi fik kontrol over kampen, siger Lars Krarup.

- Vi spillede en hård kamp i torsdag, så vi kunne godt mærke, at vi løb lidt tør for kræfter i anden halvleg, siger Kasper Boesen.

Efter pausen trak hjemmeholdet fra og fik en føring på otte mål. Kræfterne begyndte at slippe op for Nordthy IF.

Mod slutningen fik Nordthy IF igen et par scoringer og pyntede på nederlaget. Det endte med en sejr på 31-26 til Mors-Thy 2.

- Det var en kamp med to forskellige halvlege for os. Vi er rigtig stolte af første halvleg, og så er det selvfølgelig ærgerligt, at vi faldt sammen efter pausen, men vi mødte også et rigtig godt hold, siger Kasper Boesen.

- Det var en god kamp, hvor der blev gået til den, og så er vi selvfølgelig glade for, at det gik vores vej, siger Lars Krarup.

Resultatet betyder, at Mors-Thy 2 har skaffet fire point efter fire kampe, hvor Nordthy IF har fået fem point i fem kampe.