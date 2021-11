Lokalbrag i 3. Division: Nordthy trak det længste strå

NORS:Der var lagt op til et brag af en håndboldkamp torsag aften, da Nors BK tog imod lokalrivalerne fra Nordthy IF i 3. Division. Og det blev et brag af en kamp, hvor en fyldt Norshallen så en kamp med masser af nærkampe og hård fight. Men det var gæsterne fra Nordthy IF, som var skarpest og vandt kampen 25-23.

- Det var en kamp, vi havde set frem til. Vi har altid spillet nogle intense kampe mod Nors, men det er efterhånden længe siden. Så det var et perfekt lokalopgør, der var både tæt og spændende, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

- Det var et rigtigt lokalbrag med en god kulisse med mange tilskure og to klubber, der på den gode måde ikke bryder sig om hinanden, siger Anders Heshe, som er træner for Nors BK.

Det var en hårdtspillet kamp torsdag aften, hvor ingen af holdene lagde sig ned. Nordthy IF kom foran 4-3 tidligt i kampen og holdt herefter en føring. Men de formåede aldrig at slå et hul på mere end to mål, og Nors BK blev ved med at hænge i.

- Det var til tider uskønt spil, men der var masser af puls, power og nerve, siger Anders Heshe.

Nors BK havde svært ved at lukke hullet på et par mål, så de to hold gik til pause ved stillingen 10-12.

- Jeg synes, vi var det bedste hold, men vi kunne ikke slå hullet, fordi de blev ved med at fighte, siger Kasper Boesen.

Efter pausen fortsatte kampbilledet fra første halvleg, hvor Nordthy IF dog fik en føring på tre mål, men Nors BK fik den indhentet igen. Til sidst i kampen var Nors BK havde Nors BK mulighederne for at komme helt op på siden, men hjemmeholdet brændte to 100 procents chancer.

Dermed endte det med en sejr til gæsterne fra Nordthy IF på 25-23.

- Vi er glade for en vigtig sejr, hvor vi havde mulighed for at trække fra tidligere i kampen, men Nors skal også have ros for en god kamp, siger Kasper Boesen.

Kampens spiller for Nordthy IF blev Simon Skadhauge og for Nors BK blev det målmand Matti Landbo. Derudover fremhæver Anders Heshe Sune Brink for en god kamp i begge ender af banen.

- Mine spillere skal have ros for indsatsen og for ikke at give sig, men vi brændte for meget i de afgørende situationer. Og så skal Nordthy IF have ros for at være med til at lave en fantastisk kulisse, og det var fortjent, at de vandt, siger Anders Heshe.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nors BK

Nordthy IF

Resultat: 23-25

Pausestilling: 10-12

Mål for Nors BK: Sune Brink 5, Mikkel Sand 7, Dres Johansen 4, Lasse Dieckmann 3, Kasper Gravesen 2 og Kasper Jonasen 1

Mål for Nordthy IF: Simon Skadhauge 10, Frederik Holm Madsen 4, Jens Djernes 5, Esbern Thøgersen 3, Claus Dalgaard 2 og Nikolaj Svoldgaard 1