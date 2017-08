Lokale Inspiration-butikker i ny kæde

THY-MORS: Inspiration-butikkerne i Nykøbing og Thisted er ikke blandt de 25 butikker landet over, der indgår i salget af Inspiration A/S til Imerco. De to butikker bliver i stedet en del af en helt ny livsstilskæde.

Oprindeligt blev der arbejdet på en fusion mellem Imerco og Inspiration, men nu har Konkurrencerådet i stedet godkendt et salg af cirka halvdelen af Inspiration-butikkerne. Imerco overtager de bedst placerede butikker, mens ejerne af Inspiration, 3C RETAIL A/S, beholder 20 butikker og etablerer fire nye, som alle skal være en del af en ny kæde, som ikke er etableret endnu.

Ifølge en pressemeddelelse fra Inspiration fortsætter alle kædens nuværende butikker frem til 1. november med samme navn og samme medarbejdere. Herefter vil butikkerne løbende overgå til de nye koncepter.