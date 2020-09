Lokale udgiver børnebog fyldt med Thy

THISTED:Når der skal hygges om kalenderlyset en mørk decembereftermiddag, kan det i år være i selskab med den illustrerede børnebog ”Juleeventyret i Thy”, som to lokale kvinder står bag.

Det er forfatter Anne Kalhave Brostrøm, Thisted, og illustrator Stine Sloth Fohlmann, Svankjær, der er gået sammen om at skabe en bog, der foregår i Thy.

- Vi synes, der bliver gjort så meget for at promovere Thy for voksne, men vi kunne godt tænke os, der var lidt mere om, hvad børn og børnefamilier kan opleve heroppe, siger Anne Kalhave Brostrøm, der i sommer debuterede med kortprosabogen ”Vindblæst” med undertitlen ”48 øjeblikke”.

- Der er så mange fine steder heroppe, og det er måske lidt gammeldags, men det ville være skønt, hvis vi kan inspirere børn og børnefamilier til at tage på udflugter og opleve noget sammen, siger Anne Kalhave Brostrøm, 49 år. Foto: Bo Lehm

Hun har tidligere arbejdet som HR- og kommunikationsdirektør i store, internationale virksomheder og er efter 30 år vendt hjem til Thisted.

Også Stine Sloth Fohlmann er vokset op i Thy. Efter at have været ”væk” fra Thy i cirka 10 år, hvor hun blandet andet har arbejdet som gymnasielærer, vendte hun for fire år siden tilbage.

Fine steder i Thy

Anne Kalhave Brostrøm og Stine Sloth Fohlmann kendte indtil for cirka en måned siden ikke hinanden, men via en fælles bekendt og Instagram kom de to i kontakt med hinanden.

- Vi mødtes egentlig for at snakke om, at jeg måske skulle illustrere Annes næste voksenbog, men det viste sig, at vi begge to havde leget med tanken om at lave en børnebog, og allerede ved det møde aftalte vi, at vi skulle i gang med den, siger Stine Sloth Fohlmann.

Stine Sloth Fohlmann, 32 år, fortæller, at hun og Anne Kalhave Brostrøm begge havde leget med tanken om at lave en børnebog, og lidt tilfældigt endte de to kvinder i et samarbejde. Foto: Bo Lehm

I ”Juleventyret i Thy” følger man de to venner Asta og Louis, og i historien bliver læseren taget rundt til forskellige steder i Thy.

- Der er så mange fine steder heroppe, og det er måske lidt gammeldags, men det ville være skønt, hvis vi kan inspirere børn og børnefamilier til at tage på udflugter og opleve noget sammen og bruge kroppen. Det er nok folk med tilknytning til Thy, som først og fremmest synes, at bogen er skæg, men vi håber da også, at andre vil synes, det er en sjov og hyggelig bog.

- Jeg synes, der er en umiddelbarhed og glæde over børn og barnlige sjæle, og det er en fantastisk oplevelse, når en voksen sætter sig med et barn på skødet og læser op af en bog, fordi der er så meget glæde, siger Anne Kalhave Brostrøm.

Udgiver selv

At det lige blev en julebog, de to kvinder har kastet sig over, skyldes ganske enkelt, at de mødte hinanden i sommer og satte sig som mål at få bogen ud 1. december, og så gav det god mening at lave en julebog, fortæller de.

- På det tidspunkt vidste vi ikke, at Thisted var årets juleby, så det er lidt en sjov finesse, siger Anne Kalhave Brostrøm.

Den lokale forfatter Anne Kalhave Brostrøm og illustrator Stine Sloth Fohlmann har slået sig sammen om at lave en børnebog med Thy som omdrejningspunkt. Foto: Bo Lehm

Selvom de to kvinder med egne ord har travlt med at gøre bogen færdig, er det stadig planen, at ”Juleeventyret i Thy” udkommer 1. december i år, og det er Anne Kalhave Brostrøm og Stine Sloth Fohlmann, der selv udgiver børnebogen.

Hvis man vil følge med i Anne Kalhave Brostrøm og Stine Sloth Fohlmanns arbejde med ”Juleeventyret i Thy”, deler de lidt ud af processen på deres Instagramskonti @stinestegning og @annekalhavebrostrom, lyder det fra de to kommende børnebogsudgivere.