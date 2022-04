Lokalopgør i Thy: Sikker sejr til Thisted FC

HURUP:Lørdag eftermiddag var der lokalopgør i Serie 2, da HVA Sydthy tog imod Thisted FC. HVA Sydthy hungrer efter point i bunden af rækken, men de kom ikke lørdag, da det blev en sikker sejr til gæsterne, som vandt 4-0.

- Jeg synes, at det var en rigtig god indsats for os i dag, og vi var i kontrol alle 90 minutter, siger spillende træner fra Thisted FC, Jacob Kjær.

Der var kun spillet syv minutter, før gæsterne bragte sig foran. Lukas Andersen tog et par driblinger og slog bolden til bagerste stolpe. Her stod Jacob Svane, som sparkede bolden i mål.

- De pressede os højt på banen, men vi var gode til at spille bolden udenom og ikke gå i panik, siger Jacob Kjær.

HVA Sydthy forsøgte at komme tilbage, men kom ikke til de helt store chancer. Kort før pause slog Thisted FC til igen. Målet kom efter et flot opspil i højre side, hvor bolden blev slået ind over til Peter Lukassen, som scorede til 2-0.

Efter pausen fortsatte kampbilledet med Thisted FC i kontrol. Med 20 minutter igen blev kampen lukket, da Jacob Kjær scorede på straffespark. Straffesparket blev tildelt, efter at Jacob Svane blev nedlagt i feltet.

Herefter kunne HVA Sydthy ikke længere komme tilbage. Og med syv minutter tilbage af kampen fik gæsterne en omstilling. Bolden endte hos Nicklas Holst, som scorede til 4-0.

- Det var en god kamp i dag. Vi havde Jacob Svane med for første gang, og han er god til at holde på bolden og kan noget andet, end os andre, siger Jacob Kjær.