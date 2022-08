Lokalopgør i Thy: Thisted FC banker Hanstholm IF

THISTED:Der var både håneretten og vigtige point på spil onsdag aften i Serie 2, da Thisted FC tog imod Hanstholm IF. Begge hold havde inden kampen deres første sejr til gode i den nye sæson. Det var Thisted FC, som trak det længste strå og vandt overbevisende 5-0.

- Vi spillede en god kamp, og så er det selvfølgelig altid en fornøjelse at slå lokalrivalerne, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

- Alt i alt var det nok fair nok, de vandt, men 5-0 var for meget. Og så er det ekstra træls at tabe så stort til vores nærmeste naboer, siger Per Kristiansen, der er træner for Hanstholm IF.

I kampens indledning var det en forholdsvis rodet affære, hvor ingen af holdene for alvor kom til chancer.

Men efter 20 minutter blev der begået straffespark på Thisted FC's Asger Furbo, da han blev nedlagt i feltet. Det tog han sig selv af og bragte hjemmeholdet foran 1-0.

- Efter straffesparket satte vi os på kampen, og vi stod godt defensivt og tillod ikke mange chancer mod, siger Jacob Kjær.

Der blev ikke scoret yderligere i første halvleg.

Efter pausen fortsatte Thisted FC, og efter 51 minutter fordoblede de deres føring. Her blev bolden spillet skråt tilbage til Jacob Kjær, som sparkede bolden i mål.

Hanstholm IF forsøgte at komme tilbage, men den sidste skarphed manglede.

- Vi spillede for langsomt og omstændigt, og vores sidste bolde til angriberne er ikke gode nok, siger Per Kristiansen.

I stedet blev det 3-0, da Asger Furbo tog et par træk og sparkede bolden i mål.

Det blev også 4-0 og 5-0 i slutfasen, da både Jens Bak og Peter Lukassen sparkede bolden i mål udenfor feltet.

- Vores målsætning er overlevelse, så det var dejligt at få en sejr og vise, vi var bedre end dem, siger Jacob Kjær.

- Vores trup er ved at være fuldtallig igen, så skal vi have en prop i og vendt skuden, siger Per Kristiansen.