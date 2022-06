Lokalopgør i Thy: Thisted FC tog vigtige skridt

THISTED:Søndag eftermiddag var der lokalopgør i Serie 2, da Thisted FC fik besøg af HVA Sydthy. HVA Sydthy er sikre på at rykke ned, hvorimod Thisted FC kæmper for at undgå nedryknings-playoff-pladserne. Derfor var det tre vigtige point, som Thisted FC fik med en sejr på 3-2 over HVA Sydthy.

- Det var tre meget vigtige point for os i dag. Vi kan nøjes med et point i sidste kamp og er ikke afhængige af andre resultater for at undgår playoff-pladserne, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

- Vi spillede en rigtig dårlig første halvleg, men vi reddede lidt af æren efter pausen, siger Thomas Thorsen, som er spillende træner for HVA Sydthy.

Thisted FC fik en flyvende start på kampen. Efter bare et minut blev Peter Lukassen spillet fri i dybden, og han scorede sikkert til 1-0.

Peter Lukassen var ikke færdig med at score. Fire minutter senere var han igen på pletten, da han sparkede et indlæg i mål.

Thisted FC fortsatte med at dominere i første halvleg og havde chancerne for flere mål. Men mod slutningen af halvlegen blev begge hold ramt af gule kort og måtte spille undertal.

- Vi kom rigtig dårligt fra start, og vi kunne ikke få noget til at hænge sammen. Men da vi spillede 10 mod 10 fik vi lidt bedre fat, siger Thomas Thorsen.

Syv minutter før pausen bragte HVA Sydthy igen spænding i opgøret, da Morten Sørensen sparkede et indlæg i mål.

Efter pausen blev det en mere rodet kamp, hvor begge hold havde svært ved at skabe chancer. HVA Sydthy var bedre med end i første halvleg, men kom ikke til de helt store muligheder.

Med 13 minutter igen modtog Mark Olesen fra Thisted FC en aflevering på 35 meter. Han tog den med og sparkede bolden i mål i det lange hjørne til 3-1.

Dermed lignede det en afgørelse, men to minutter senere kom slog HVA Sydthy til igen. Her blev Jonas Bojesen spillet dybt, og han scorede til 3-2.

- I anden halvleg var vi bedre med. Vi var mere parate i duellerne, og vi flyttede bolden langt bedre. Men vi fik ikke skabt den helt store chance, som kunne have givet os et point, siger Thomas Thorsen.

Der blev ikke scoret yderligere, og derfor vandt Thisted FC 3-2.

- Anden halvleg blev rodet for os, og vi virkede en smule nervøse, men vi fik sejren, og det er det vigtigste, siger Jacob Kjær.