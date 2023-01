Lokalpolitiker rystet: Blev ramt af flugtbilist

THISTED:- Det undrer mig, at man kører ind i en modkørende, og så bare kører videre...

Mette Kjærulf, socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted, slap heldigvis uskadt. Men hun er ikke fri for at være rystet efter en episode onsdag aften på Tovsgårdsvej, en mørk og smal bivej nord for Thisted.

Mette Kjærulff var kort før klokken 19 på vej til et møde om biogas på Tovsgård, og havde sat farten ned, fordi hun kort efter skulle dreje til højre ind til gården.

Men inden hun nåede så langt, måtte hun ud i rabatten for at undvige en bil, der kom mod hende i høj fart.

Takket være den manøvre skete der ikke noget alvorligt. Men hendes venstre sidespejl blev smadret, og muligvis strejfede den modkørende også siden af bilen.

Mette Kjærulff blev holdende et stykke tid for at vente på, at den anden bilist fik vendt om. Men det skete ikke.

- Det gav en høj metallisk lyd, så vedkommende må have opdaget det, og jeg tænker at der er en skade på den anden bil også. Jeg synes, det er underligt at man bare kører videre. At man ikke kommer tilbage og tjekker, om alt er o.k., siger hun.

Mette Kjærulff nåede frem til gården og deltog i mødet, efter at hun første havde ringet til både sin mand og til en bekendt, som er tidligere politimand. Men hun har valgt ikke at anmelde episoden, fordi hun i mørket ikke fik noget signalement af den modkørende - ud over at det var en bil med lidt gammeldags lygter, uden LED-lys.

- Det var lidt svært at koncentrere sig om biogas. Men det var først, da jeg kom hjem, at jeg mærkede, at det alligevel havde været lidt voldsomt. Og tænkte på, hvad der kunne være sket, hvis jeg ikke havde nået at trække ud til siden, fortæller Mette Kjærulff.

Hun har fortalt om sin oplevelse i et opslag på Facebook, der torsdag formiddag var blevet delt mere end 100 gange. Men flugtbilisten har hun endnu ikke hørt fra.