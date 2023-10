Lokalsamfund stod sammen om sin skole: Nu sættes der pris på indsatsen

Blandt kandidaterne til dette års modtager af Hannæs-Østerild Prisen, som i øvrigt uddeles for 30. gang i år, var der et, som stak særligt ud, da repræsentanterne for de lokale beboerforeninger i støtteforeningen Hannæs-Østerild skulle træffe et valg.

Valget blev truffet og årets prismodtager adskiller sig på mange måder fra tidligere års modtagere af den lokale hæderspris. Det er nemlig ikke en person, men Hannæs-Østerild Skole, oplyser Ernst Breum på vegne af Støtteforeningen Hannæs-Østerild.

- Prisen går både til Hannæs-Østerild Skoles tre afdelinger, men også til alle de lokale kræfter, som under debatten om ny skolestruktur i Thisted Kommune gjorde en kæmpe indsats for at sikre, at vi fortsat har en skole på tre matrikler, siger Ernst Brum om det, han kalder dette års store politiske drama.

Derfor går Hannæs-Østerild Prisen både til skolen og til dens personale og ledelse, til den fælles skolebestyrelse og også til Frank Koldsgaard, formand for Støtteforeningen Hannæs-Østerild, som en anerkendelse af hans arbejde for at samle områdets otte beboerforeninger i en samlet indsats for at sikre fremtiden for Hannæs-Østerild skole.

Frank Koldsgaard fik selv prisen i 2010 - dengang den hed "Årets Hannæsbo" - også dengang som en anerkendelse af hans indsats som "lokal ildsjæl".

- Der er ret så imponerende, at skoledistriktets otte beboerforeninger fandt sammen og trak på fælles hammel. Her har Støtteforeningen Hannæs-Østerild og foreningens formand Frank Koldsgaard spillet en central rolle, siger Ernst Breum.

Prisen ledsages dels af et diplom, dels af et kunstværk, men i år taler meget for at gøre en undtagelse.

- Også i år følges den af ikke bare et, men af tre diplomer, et til hver af skolens tre afdelinger, men lige nu overvejer vi i samarbejde med skolen at lave en lidt anderledes pris i form af noget, som skolens elever kan forholde sig til på en anden måde end til et kunstværk. Så vi forsøger at tænke utraditionelt og tænke i noget, som glæder børnene, siger Ernst Breum.

Datoen for prisoverrækkelen er ikke endeligt fastsat. Det bliver en fredag over middag senere på efteråret på et tidspunkt, hvor også eleverne på Hannæs-Østerild Skole har mulighed for at være med.