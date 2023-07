Lokalsamfund kan selv: Kommunal skole lukker - nu kommer der en friskole

VESTERVIG:Skolen i Vestervig skal bevares som et aktiv for lokalområdet.

Det var den klare melding fra området, inden kommunalbestyrelsen 27. juni besluttede at lukke den kommunale Vestervig Skole med udgangen af skoleåret 2023-24. Men Vestervig vil fortsat have en skole. Navnet bliver Havland Skolen, og den skal være klar til at modtage de første elever fra starten af skoleåret 2024-25.

Det fortæller Henriette Blander Steffensen, som ud over at være formand for skolebestyrelsen på Vestervig Skole også er med i initiativgruppen bag den nye friskole.

- Lokalt har vi kæmpet for at bevare skolen i Vestervig, og vi er i mål. Vestervig vil fortsat have en skole, men en friskole, siger Henriette Blander Steffensen, som understreger, at den ni mand store initiativgruppe bag Havland Skolen i Vestervig tror fuldt og fast på projektet.

- Jeg valgte at være formand for skolebestyrelsen på Vestervig Skole, fordi jeg ville det bedste for børnene, for området og for Vestervig. Det vil jeg fortsat, og det vil den øvrige initiativgruppe, men nu er det med fokus på en friskole, siger hun.

Initiativgruppen har med støtte fra Danmarks Privatskoleforening arbejdet på at udvikle planerne for Havland Skolen og er nu så langt, at det nye skoleinitiativ kan anmeldes til Børne- og Undervisningsministeriet inden 15. august, som er sidste frist, hvis skolen skal være klar til at åbne til skoleåret 2024-25. 1. februar skal udkast til skolens vedtægter være indsendt til godkendelse i ministeriet.

7. august indkaldes der til informationsmøde om skoleplanerne. Mødet holdes i Vestervig-Agger Hallen.

- Vi laver ikke en protestskole, men en skole, der skal afspejle området, og hvad området kan. Lige nu arbejder vi på at udforme værdigrundlaget for den nye skole. Først når det er på plads, begynder vi at søge efter en leder og lærere, der kan se sig i det værdigrundlag, forklarer Henriette Blander Steffensen.

Ingen behøvede at være i tvivl om holdningen i Vestervig til muligheden af at lukke skolen - heller ikke da der var borgermøde i Vestervig-Aggerhallen om ny skolestruktur. Nu er en lokal initiativgruppe langt i planerne om at etablere en friskole. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

De fysiske rammer for Havland skole kan blive de bygninger, der huser den nuværende Vestervig Skole.

- Vi har ikke lagt skjul på, at de nuværende skolebygninger kan bruges til en ny friskole, men det er ikke vores eneste mulighed. Hvis vi ikke får mulighed for at være her, har vi en alternativ bygning, som er godkendt til skoleformål.

Her og nu er det tanken at etablere en skole for elever til og med 6. klasse samt et SFO-tilbud. Forventningerne til elevtal er endnu ikke konkretiseret.

- I første omgang ser vi, hvem der kan se sig selv i det skoletilbud, vi kommer med. Men når vi overhovedet står, hvor vi står lige nu, er det fordi, vi kan se, at der er mulighed for at nå et elevtal, der kan bære projektet. Og efter showet omkring kommunens nye skolestruktur er der ikke truffet en beslutning, der tegner et sikkert billede af, hvordan kommunens folkeskole ser ud om fire år. Det kan også blive til vores fordel, siger Henriette Blander Steffensen.

- Vi forholder os til, at der er truffet beslutninger om den kommunale skolestruktur. På den baggrund kommer vi med et andet skoletilbud, som gerne skal være det, flest mulige kan se deres børn som en del af. Og indtil videre har vi bare mødt positiv opbakning. Også fra forældre, som spørger til muligheden af at undervise børn efter sjette klasse.

Henriette Blander Steffensen understreger, at initiativgruppen stadig har et stykke arbejde at gøre, før alt er klar til skolestart.

- Men jeg tror ikke, at initiativet kommer bag på ret mange. Vi meldte tydeligt ud, at vi ønskede at bevare vores skole, og blev det ikke som en kommunalskole, så var det her en anden mulighed.

Initiativgruppen oplyser, at der er "plads rundt om bordet", hvis andre har lyst til at arbejde med, og at der skal oprettes en støttegruppe/-forening for skolen. Og den skal gerne have flest mulige medlemmer.