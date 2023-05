Lokalsamfund uden skole: Det kan blive sværere at drive virksomhed

BEDSTED:Skolen er en vigtig del af sammenhængskraften i et lokalsamfund. Ikke kun for de børn, som går der, men også for muligheden for at opretholde mange af de øvrige aktiviteter, som får lokalsamfundet til at fungere.

Det argument er fremført flere gange i de seneste ugers debat om den fremtidige skolestruktur i Thisted kommune. Skolerne i Bedsted, Vestervig, Koldby samt Hannæs-Østerild Skoles matrikler i Østerild og Vesløs er sat til lukning, hvis det oplæg, som lige nu er i høring, realiseres i fuldt omfang.

I Bedsted følger direktør Ole Leth, Leth Beton A/S debatten. Ikke som forældre til børn i en af de skoler, som risikerer lukning, men med øje for konsekvenserne for virksomhedens muligheder for at fastholde og rekruttere medarbejdere og dermed også for at udvikle virksomheden lokalt. Leth Beton beskæftiger omkring 230 medarbejdere, hvoraf cirka 50 har bopæl i Bedsted skoles distrikt.

- Vi har fire-fem fejedrenge og -piger, ofte med tilknytning til Bedsted Skole, som har et fritidsjob hos os. Lavpraktisk logistisk er det en fordel, at det job ligger i skolebyen. Det er ikke en livsvigtig aktivitet for virksomheden, men bare det, at der kommer nogle børn efter skoletid er med til at sprede fortællingen om en lokal virksomhed ligesom tilfældet er, når vi for eksempel samarbejder med volleyball-klubben om forskellige arrangementer, siger Ole Leth.

Nærhed tæller

For virksomheden er skolen langt mere vigtig, når det gælder muligheden for både at fastholde og tiltrække medarbejdere - og dermed også for at sikre vigtige forudsætninger for virksomhedens fortsatte udvikling som en stor, lokal arbejdsplads.

- I dag har vi mange medarbejdere, som bor i cykelafstand fra virksomheden. Min frygt er, at Bedsted uden skole vil få unge familier til at fravælge byen, og jeg tror, det er en velbegrundet frygt, siger Ole Leth. Blandt andet med tanke for muligheden af at løse transporten mellem hjem, skole og arbejdsplads bedst muligt.

- Vælger unge familier Bedsted fra til fordel for det, der måske fremover er skolebyen, bliver det måske nødvendigt med to biler, hvis begge forældre skal på arbejde. Så er der risiko for, at jobbet i Bedsted vælges fra til fordel for et tættere på bopælen, hvis det kan spare den ekstra bil, siger Ole Leth.

Det samme kan gøre sig gældende for familier, som vil bo i Bedsted uden skole. Så kan det være fristende at finde arbejde tæt på børnenes skole for at reducere transporten, og det kan betyde et fravalg af en arbejdsplads i Bedsted.

- Allerede i dag er det svært at rekruttere medarbejdere med akademisk baggrund. Det er en medarbejdergruppe som ofte vil se på ægtefællens jobmuligheder også. Her kan en by uden skole være det, der får dem til at søge arbejde andre steder. Ikke mindst hvis en skolelukning får byen til at fremstå trist. Det vil smitte af på os. Langt de fleste vil bo i en pæn by med noget liv i gaden og med velfungerende tilbud som skole, dagligvareforretning og fritidstilbud. Får en by karakter af soveby, er den lettere at vælge fra. Både som bosætningssted og som arbejdssted, hvis andre steder ser mere spændende ud, siger Ole Leth.

Dagens virkelighed

Han ser ind i debatten om skolestruktur ud fra mulighederne for fremover at holde gang i et lokalsamfund, men gør det også i vished om, at kommunen skal have økonomien til at hænge sammen. Derfor håber Ole Leth på en løsning, der tilgodeser den udfordring, men samtidig sikrer velfungerende lokalsamfund.

- Jeg prøver at forholde mig til, hvad det er for en by vi får uden en skole og hvordan det kan påvirke dagligdagen i Bedsted. Jeg er med på, at alle ikke kan gå i skole i den by, hvor de bor og at det er nødvendigt at tilpasse tingene til dagens virkelighed. Men vi er i en situation, hvor tingene er ved at komme for langt ud. I dag er Hurup Skole kommunens største, men hvor stor skal en skole være, hvis der også skal tænkes i trivsel for børnene - og ikke mindst for de svage børn, siger Ole Leth med tanke for de børn, som i dag går i "Golfstrømmen" og "Bedstedklassen" på Bedsted Skole. I en ny struktur skal de til Hurup.

Direktøren for Leth Beton har ikke en plan i skuffen med anvisninger på, hvordan fremtiden tackles, hvis Bedsted mister skolen.

- Men det er et scenarie, vi må forholde os til med øje for mulighederne for fortsat at udvikle virksomheden. Vores beliggenhed gør, at vi her er bagud på points blandt andet på grund af et vejnet, som ikke er det bedste. Til gengæld er vi favoriserede af dygtige og dedikerede medarbejdere. Dem har vi også brug for fremover, for de er en væsentlig forudfsætning for at drive virksomhed.