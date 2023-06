Lovløse tilstande på vejene: Snuppede tre uden kørekort

THY/MORS:Med mindre end en halv times mellemrum kunne politiet mandag ved middagstid standse to bilister, der var ude og køre, selv om de havde mistet deres kørekort. I begge tilfælde var det ældre herrer, der sad bag rattet, og begge standsninger fandt sted i Hanstholm.

Der var tale om dels en 79-årig mand fra Aabybro og en 77-årig fra lokalområdet. Begge har på et tidspunkt mistet retten til at køre bil - den førstnævnte for så relativt nyligt, at han stadig befinder sig i frakendelsestiden, mens den 77-årige har undladt at generhverve kørekortet efter en frakendelse, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Også på Mors kunne politiet mandag aften standse en bilist uden ret til at køre. Her var der tale om en 22-årig mand, som aldrig har haft kørekort. Og da det var tredje gang, den pågældende blev stoppet for samme forseelse, beslaglagde politiet hans bil - en VW Golf - med henblik på konfiskering.

Den 22-årige, der er fra lokalområdet, blev standset klokken 20.23 ved Fredsø.