Loyale kunder har stor værdi: Sparekassen Thy er næstbedst i landet

THISTED: Sparekassen Thy er Danmarks næstbedste pengeinstitut.

Det viser en undersøgelse foretaget af Analyseinstituttet Voxmeter for Ritzaus Bureau. Sparekassen Thy overgås kun af Arbejdernes Landsbank og med Ringkøbing Landbobank på en tredjeplads.

Undersøgelsen er foretaget ud fra en lang række parametre herunder kundeloyalitet, image og omdømme. Voxmeter gennemfører 224.000 interviews, som besvares af 62.000 bankkunder, fordelt på 13 forskellige spørgeskemaer. Alle disse data ligger til grund for den samlede beregning af placeringen.

Sparekassen Thy indtog sidste år tredjepladsen i undersøgelsen. I år har den byttet plads med Ringkøbing Landbobank og har nu indtaget andenpladsen. Direktør Ole Beith, Sparekassen Thy, glæder sig over placeringen.

- Noget af det vi måles på er kundeloyaliteten. Langvarige relationer med vores kunder er vigtige og afgørende for Sparekassen Thy. Analysen viser, at vi har den absolut største andel af superloyale kunder målt i hele landet. Herudover belønnes vi for vores ansvarlighed og vores evne til at give kunden et godt økonomisk overblik, fortæller Ole Beith.

Han peger på, at Sparekassen Thy bruger styrken til at skabe gode oplevelser med plads til det rigtige serviceniveau, relevante produkter og nærhed med kunderne.

- Kunderne forventer tilgængelighed og hastighed i en grad som aldrig før. Det anerkender vi, og arbejder hele tiden med at tilpasse os organisatorisk og systemmæssigt til at kunne efterkomme kundernes ønsker omkring hastighed, tilgængelighed og fleksibilitet, fastslår Ole Beith.

Resultatet i undersøgelsen skyldes holdindsats fra sparekassens 240 medarbejdere, understreger Ole Beith.

- Vores medarbejdere knokler dagligt for at levere det, der er det helt centrale for os: At skabe gode kundeoplevelser. Vi har ingen aktionærer, der kræver udbytte her og nu. Vi skal drive en god forretning, der sikrer, at vi kan være en aktiv del af de lokale samfund, vi via vores afdelinger, er en del af, slutter Ole Beith.