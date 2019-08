Lukas Graham til Nordjylland i 2020

NORDJYLLAND: Mama Said, Love Someone, Drunk in the Morning, You’re Not There og 7 Years og listen med hits kunne blive ved, og publikum kender dem alle sammen.

Siden debuten i 2012 har det danske band med sanger Lukas Forchhammer i front nærmest ikke set sig tilbage, men leveret det ene kæmpehit efter det andet. Ude i verden tog karrieren for alvor fart i løbet af 2016, hvor singlen 7 Years fik et massivt internationalt gennembrud.

Bandets internationale debutalbum gik Top ti i 11 lande, inklusiv top tre placeringer i blandt andet USA, Storbritannien, Sverige samt nummer et i Canada, Australien og Danmark, hvor albummet nu er certificeret 10 x Platin. Med den verdensomspændende succes opnåede Lukas Graham desuden hele tre amerikanske Grammy-nomineringer.

Siden det internationale gennembrud i 2016, har Lukas Graham spillet på et utal af festivaler over hele verden, men ifølge Lukas Forchhammer selv har han og bandet savnet at spille for det danske publikum.

- Efter at have spillet mange festivaler i udlandet, kommer man til at savne at spille hjemme på de danske festivaler, hvor vi får lov at feste med de fans, som kender os allerbedst. Man kommer til at savne den ”nede på jordenhed”, der kommer, når man spiller herhjemme, siger Lukas Graham.

Selvom Lukas Forchhammer og bandet spiller hjemme i vante rammer, bliver det alligevel en helt ny oplevelse, når de kommer til Thisted til sommer. Det er nemlig første gang nogensinde, at Lukas Graham spiller på Thy Rock:

- Vi har aldrig spillet på Thy Rock før, men vi glæder os meget til at opleve festivalen og gæsterne. Det er altid ekstra spændende, når vi besøger en ny festival for allerførste gang, siger Lukas Graham, som også spiller på Stor Scene i Skalskoven til Nibe Festival torsdag 2. juli næste sommer.

Lukas Graham har stået på publikums ønskeliste til Thy Rock længe.

- Det, at de vælger Thy, er lidt af et scoop og vidner om, at musikerne er glade for at spille for vores fantastiske publikum på Thy Rock. Gennem de senere år har rigtigt mange af vores gæster udtrykt ønske om at se Lukas Graham på Thy Rock, og det ønske kan vi nu opfylde, siger en glad Hans Peter Jarl Madsen, der er formand for Thy Rock.

Lukas Graham er den første af en lang række kunstnere, der spiller på Thy Rock 2020. De øvrige offentliggøres senere på året.