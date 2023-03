Lukket da chauffører sked i hegnet: Nu er der nyt om p-plads til lastvogne

THISTED:Thisted Kommune er nu klar til at genåbne et areal til lastbilparkering på Sadelmagervej, en sidevej til Silstrupvej, i den sydlige udkant Thisted.

Pladsen blev administrativt lukket af Thisted kommune i 2021 på grund af problemer. Både med henstilling af uindregistrerede køretøjer, campingvogne og trailere, men også fordi omgivelserne omkring pladsen ofte bar tydeligt præg af, at der ikke var toiletfaciliteter til de chauffører, som opholdt sig i deres køretøjer, mens de stod parkeret på pladsen. Som beskrevet af Nordjyske i 2020 var der slet og ret problemer med, at chaufførerne besørgede i området.

Nu har Thy Vognmandsforening henvendt sig til kommunen og bedt om at få pladsen genåbnet for lastbiler og trailere til brug for kortvarig parkering.

"Der er stor mangel på et sted at holde kortvarigt med en lastbil eller en trailer", skriver Mark Kristensen fra vognmandsfirmaet Tage Kristensen A/S i Hanstholm i vognmandsforeningens henvendelsen til kommunen. Her stilles forslag om, at der sættes en tidsbegrænsning på brug af pladsen til eksempelvis 12 timer. Så undgår man, at der bliver holdt weekend på pladsen, skriver Thy Vognmandsforening.

- Henvendelsen fra vognmandsforeningen understreger behovet for en plads til lastvognsparkering. Der er brug for faciliteten, men den skal bruges efter hensigten og ikke som vi tidligere har set, til parkering af gamle campingvogne og uindregistrerede køretøjer, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, arbejdsmarked, klima og teknik.

Toiletter og tilsyn

På den baggrund har udvalget godkendt, at arealet på Sadelmagervej genåbnes med en understregning af, at det skal anvendes til parkering med lastbiler, som højest må holde på pladsen i 12 timer, en tidsbegrænsning, der er i overensstemmelse med forslaget fra Thy Vognmandsforening.

Fhv. vognmand Johannes Palm var i en lang årrække nærmeste nabo til lastbilparkeringen. Skal problemerne fra dengang undgås, når den genåbner, kræver det at der indrettes toiletter og holdes opsyn med brugen, siger han. Arkivfoto: Henrik Bo

Men hvad siger den nærmeste nabo til pladsen om udsigten til, at den genåbner. Nordjyske talte i november 2020 med fhv. vognmand Johannes Palm, som gennem længere tid havde følt sig stærkt generet af svineri fra brugerne af pladsen.

- Der er behov for en plads til lastvognsparkering, men vil kommunen genåbne pladsen, så skal forholdene være i orden - og der skal føres tilsyn med den, siger Johannes Palm.

Han understreger, at manglende toiletforhold var en væsentlig årsag til problemer sidst pladsen var i drift, og han tvivler på, at det i praksis er muligt at håndhæve en tidsbegrænsning på 12 timer for en parkering.

- Så skal pladsen fungere uden problemer, må der laves toiletter og holdes opsyn med, at lastbilerne kun holder der i højest 12 timer. Ellers er der risiko for, at vi ender i de samme problemer som sidst med svineri og biler, som holder på pladsen i flere dage, siger Johannes Palm.

Han tilføjer, at han ikke var orienteret om, at pladsen skulle genåbne.

- Og nu er det sådan set ikke et problem for mig længere. Mit hus er solgt, og jeg flytter, siger han.