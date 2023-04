Lukket dør åbnes på klem: Godt nyt for nordjysk havn

HANSTHOLM:Hvis den danske "åben dør-ordning" kan justeres, så den er i overensstemmelse for EU's regler for statsstøtte, er der mulighed for, at den dør, der blev lukket 6. februar, da ordningen blev sat i bero, åbnes igen.

Det fremgik, da regeringen i sidste uge meddelte, at der skal arbejdes for at finde en løsning med EU, som gør det muligt at arbejde videre med en del af de havvindmølleprojekter, der er på tegnebrættet under "åben dør-ordningen". To-tre af projekterne kan få stor betydning for muligheden af udvikle Hanstholm Havn.

- Det var dårligt nyt, da åben dør-ordningen blev sat i bero. Nu er der mulighed for, at døren åbnes på klem, og det er positivt, siger konsulent Jens Therkelsen, Thisted Kommune.

Åben dør-ordningen har eksisteret i 25 år. Den gør det muligt for virksomheder at søge om tildeling af havarealer til etablering af havvindmølleparker uden betaling. Til gengæld skal de selv stå for alle udgifter til at udvikle og realisere projekterne.

I februar blev ordningen sat i bero ud fra en vurdering af, at der var risiko for, at den kunne betragtes som ulovlig statsstøtte. 27 projekter blev sat på pause, blandt dem tre, som kan tilføre ny aktivitet på Hanstholm Havn, hvis et eller flere af dem realiseres.

Et af de tre områder, der er tale om, ligger i Vigsø Bugt, de to andre, Jyske Banke Nord og Odin, ligger længere ude i Nordsøen

- Havnen kan få en funktion som installationshavn i forbindelse med arbejdet på at etablere vindmølleparkerne og efterfølgende som servicehavn, når møllerne er i drift og skal vedligeholdes, siger Jens Therkelsen. Arkivfoto: Bo Lehm

-Vi tror, at projekterne nær Hanstholm er blandt favoritterne. Det skyldes, at projekterne ikke, som nogle af de andre projekter, kommer i karambolage med hverken militæret, råstofudvinding eller de kommende energiøer. Og da der desuden er to til tre projekter ved Hanstholm, skulle det være mærkeligt, om der ikke kunne arbejdes videre med et eller flere af dem, siger Jens Therkelsen.

Havvindmølleparkerne er vigtige for Hanstholm Havns bestræbelser for at udvikle nye forretningsområder.

Han tilføjer, at det under anlægsfasen ikke nødvendigvis bliver alle komponenter til vindmølleparkerne, som skal udskibes fra Hanstholm.

- Det vil sandsynligvis bero på en konkret vurdering af, hvilken havn der ligger bedst i forhold til de komponenter, der skal udskibes. Ser vi derimod på funktionen som servicehavn, er det en fordel at ligge tættest på havvindmølleparkerne, og det gør Hanstholm i forhold til både Vigsø Bugt og til Jyske Banke Nord. Afstanden til Odin er nogenlunde den sammen fra Hanstholm og Thyborøn, siger Jens Therkelsen.

Havvindmøllerne laver strøm, og det rummer perspektiver for Hanstholm havns satsning på at få en PtX-anlæg.

- Det er en proces, der kræver strøm, men er der nu en mulighed for, at vindmølleprojekterne kan realiseres og at Hanstholm får adgang til strøm, kan Hanstholm indenfor en kort årrække blive både vindmøllehavn og PtX-havn, siger Jens Therkelsen.