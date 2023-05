Lun løsning for industrier: Fjernvarme erstatter dyr naturgas

HANSTHOLM:For en investering på otte millioner kroner har Hanstholm varmeværk og 13 virksomheder i byens industriområde, som ligger lige bag værket fundet en løsning, alle har grund til at være tilfredse med.

Fjernvarmeværket har i et hug fået tilsluttet en gruppe virksomheder, hvis årlige varmeforbrug svarer til 250 almindelige husstande, og virksomhederne har gjort sig fri af deres hidtidige afhængighed af naturgas.

Fjernvarmeværket producerer varme på flis og på elektricitet i de perioder, hvor strømmen er billig.

- I år har vi produceret 23 procent af vores varme på el. I april var vi helt oppe på 37 procent, fortæller driftsleder Ole Elkjær Larsen, Hanstholm Varmeværk.

Driftsleder Ole Elkjær Larsen, Hanstholm Varmeværk, havde bestilt udstyret til den nye pumpe, der sender vandet ud til de nye aftagere inden samtlige 13 havde givet tilsagn om tilslutning. Det var en investering på cirka en million kroner. Foto: Bo Lehm

Han kalder tilslutningen af de 13 industrier en win-win situation for begge parter.

- Med tilslutningen af de 13 industrier har vi nu, hvad der svarer til 850 almindelige hussstande som aftagere i Hanstholm by. Hertil kommer andre 205 forbrugere i Ræhr, så vi er oppe på 1055 forbrugere i alt. Det gør, at vi kan udnytte værkets kapacitet mere effektivt, siger Ole Elkjær Larsen som lige nu håber, at udstykningen af et nyt boligområde på Hvedemarken vil give endnu flere kunder i butikken. Det samme vil ske, når to nye almennyttige byggeprojekter er realiseret.

- Vi vil hellere end gerne tilslutte så mange forbrugere som muligt, men det skal ske på en måde, så det ikke påvirker den varmepris, vores nuværende forbrugere betaler. Derfor var tilslutningen af industrierne en rigtig god måde til at få nogle nye kunder.

Alt var klar

Varmeværket havde allerede i januar 2022 taget højde for en kommende tilslutning af industrierne.

- Vi havde bestilt udstyret til den nye pumpe, der sender vandet ud til de nye aftagere. Det var en investering på cirka en million kroner, siger Ole Elkjær Larsen, som først i midten af august sidste år havde den sidste underskrift på plads og dermed sikret sig, at alle 13 industrier ville på fjernvarmen.

Herefter kunne der sættes gang i arbejdet med at lægge en ny hovedledning ud i industriområdet og føre stikledninger ind til de nye kunder, som selv har betalt 25 procent af den samlede anlægsudgift på otte millioner kroner plus udgiften til de installationer, der var nødvendige for at blive fjernvarmeforbrugere.

Pandalus A/S er en af de 13 nye fjernvarmekunder, og Kim Baun, medejer af og produktionschef på virksomheden er godt tilfreds med at være kommet ind i varmen.

Gasprisen steg

- Man kan spørge, hvorfor det ikke skete før, når vi har varmeværket som nabo på den anden side af hegnet. Men nu er vi på fjernvarmen, og det er vi glade for, så stor ros til Ole Elkjær Larsen for hans indsats for at sælge os ideen, siger Kim Baun.

Forudsætningen for, at det kunne lade sig gøre, var at de store aftagere i industriområdet bakkende op. Og hvis der havde været lidt tøven, så forsvandt den hurtigt da priserne på den naturgas, virksomhederne hidtil havde brugt til deres varmeproduktion, røg i vejret for et års tid siden.

De nye fjernvarmeinstallationer hos Pandalus A/S er langt mere overskuelige end tidligere, da fabrikken sikrede sin varmeforsyning med to gasdrevne fyr. Foto: Bo Lehm

- For vores vedkommende har det både betydet en besparelse og givet en sikkerhed for mere stabile priser på varme, siger Kim Baun og tilføjer, at Pandalus blandt andre fordele undgik en investering i fabrikkens eksisterende kedelanlæg.

- Vores virksomhed ligger på to matrikler, så vi stod faktisk med to store varmtvandstanke plus to gasfyr, der skulle holdes liv i. Så vi var begyndt at tænke i alternative muligheder, blandt andet fjernvarme, allerede inden prisen på gas begyndte at stige. Nu har vi skottet gasfyrene til fordel for fjernvarmen. Vores økonomichef glæder sig over at den investering, vi har lavet. Tilbagebetalingstiden er forholdsvis kort, før vi bare skal betale for varmen, og jeg kan som en husejer, der skrotter det gamle oliefyr, glæde mig over, at det er nemmere med fjernvarme.