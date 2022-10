Lun melding til gasopvarmet landsby: I kommer med på fjernvarmen

SJØRRING:248 husstande i Sjørring kan nu se frem til, at den dyre naturgas, som i dag sikrer varme i husene, bliver skiftet ud med fjernvarme.

- Beskeden er en god anledning til at vifte med flagene, siger Kaj Thomsen, formand for Sjørring Byudvikling ApS, om udsigten til, at det fremover bliver fjernvarme og ikke gas, beboerne i Sjørring skal lune sig på. Som tidsplanen ser ud lige nu, må Sjørring indstille sig på endnu et par fyringssæsoner med gas, for fjernvarmen er først rullet ud i Sjørring til fyringssæsonen 2024-25.

- I hvert fald hvis tingene går, som planen er lige nu, siger Kaj Thomsen.

Sjørring Byudvikling besluttede i december 2021 at arbejde for at få fjernvarme til Sjørring. På det tispunkt havde naturgasprisens himmelflugt ikke for alvor taget fart. 21. december 2021 nåede prisen et foreløbigt højdepunkt, da den rundede 16 kroner for en kubikmeter naturgas. I august i år var prisen steget til over 30 kroner.

Med afsæt i et konkret eksempel konstaterer Kaj Thomsen, at en almindelig husstand i Sjørring, som sidste år havde en udgift til naturgas på 15.000 kroner, i år må se frem til at betale mere end 40.000 kroner for gassen.

- Sidste år i december var vi enige om, at det skulle lykkes at få fjernvarme. Efter vi fik skubbet lidt til tingene i august og september i år, hvor gassen var blevet dyrere, fik vi de sidste tilslutninger, der skulle til for at gennemføre projektet, forklarer Kaj Thomsen.

Næste skridt på vejen mod fjernvarme er at udarbejde en ansøgning om tilskud til projektet. Herefter skal der udarbejdes licitationsmateriale og holdes licitation. Herefter kan planlægningen af anlægsarbejderne begynde. Thisted Varmeforsyning regner med, at projektet så tidsmæssigt er henne i april-maj 2023.

Selv om fjernvarmen er på vej, er to år for nogen lang tid at vente, konstaterer Kaj Sørensen .

- Der vil være borgere i Sjørring som i endnu et par år må leve med budgetter, som er pressede af en høj gaspris, men udsigten til fjernvarme i Sjørring vil medvirke til, at tingene ikke går helt i stå i de næste par år. Det vil være lettere at sælge huse herude nu, hvor fjernvarmen kommer om et par år end, hvis der var udsigt til fortsat at skulle fyre med naturgas, siger Kaj Thomsen

Det vil koste omkring 40.000 kroner pr. husstand at komme på fjernvarmen. Beløbet dækker udgiften til en stikledning samt 12.500 kroner i tilslutningsbidrag.