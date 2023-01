Lyden af bølger lokker: Rift om nye boliger i Agger

AGGER:- Det vigtigste er at komme i gang. Nu starter vi ud med de første 10 almene boliger og håber, at den forhåndsinteresse, vi har set, er så stor, at vi snart kan opføre 10 boliger mere. Så har vi realiseret projektet fuldt ud.

Forretningsfører Benny Jensen, Hurup Boligselskab, er glædeligt overrasket over den interesse, der er for de nye boliger, selskabet opfører på Nyholmvej i Agger.

Fire dage før juleaften 2022 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse byggeriet af de 10 boliger med en samlet byggepris på knap 21,6 mio. kroner, hvoraf kommunen stiller et garantibeløb på 13,8 mio. kroner samt yder et lån i form af kommunal grundkapital på knap 2,16 mio. kroner svarende til 10 procent af byggesummen.

- Otte til 10 arbejdsdage efter, vi fik kommunalbestyrelsens godkendelse, var entreprenøren i gang på byggegrunden, siger Benny Jensen, som på tirsdag, 17. januar, markerer byggestarten med et formelt første spadestik. Den opgave er lagt i hænderne på Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

- Vi inviterer samtlige 38 på ventelisten, siger Benny Jensen og tilføjer, at det for størstedelens vedkommende er nuværende beboere i Aggerområdet, men at omkring 10 procent af navnene på listen har postnummer længere væk.

- Alene på grund af ventelisten er det nok lidt farligt at konkludere, at folk nu for alvor begynder at flytte til Agger. Vi har ikke som sådan markedsført de nye boliger, men jeg er ret sikker på, at når vi får udlejet de første 10 nye boliger, får vi også lejere til de næste 10, der indgår i projektet. Det vil give en omflytning i Agger, som vil skabe luft i den eksisterende boligmasse og dermed åbne mulighed for at tilflyttere udefra kan få en nyere helårsbolig til en attraktiv pris, siger Benny Jensen.

Et er at have mange navne på en venteliste, noget andet er at få fuld vished for, hvor mange, der reelt er interesseret i at få en bolig.

- Det koster 100 kroner at blive skrevet på ventelisten, men det er først når vi beder folk indbetale depositum til den lejlighed, de gerne vil have - og de rent faktisk gør det, at vi har fuld vished for, at de er klar til at flytte ind. Men jeg er sikker på, at vi har beboerne til de 10 lejligheder blandt navnene på ventelisten, siger Benny Jensen.