Lydudstyr for 160.000 kr. stålet fra tidligere plejehjem

NYKØBING:Lydudstyr til en værdi af omkring 160.000 kroner. Det blev udbyttet, da ukendte gerningsmænd besøgte et tidligere plejehjem på Fyrvejen i Nykøbing.

Tyvene behøvede ikke at bruge vold for at komme ind i den forladte bygning, der ejes af Morsø Kommune. En kælderdør stod nemlig åben, og herfra var der adgang til resten af bygningen, oplyser Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted.

Der er tale om professionelt lydudstyr, med en samlet vægt på omkring 4-500 kg. Tyvekosterne omfatter forstærkere af mærkerne DB Q4, Dymocord og Yamaha, DB- og Yamaha-højttalere samt en mikserpult af mærket DB.

Tyveriet blev opdaget torsdag kl. 18.15 og er sket i tidsrummet siden i søndags klokken 17.

Hvem der ejer lydudstyret, kan politiet ikke oplyse. Men det var en privat mand, som anmeldte tyveriet, fortæller Søren Ribens.