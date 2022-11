Lys for enden af tunnellen: Kommunen sagde nej, men borgerne siger ja

BEDSTED:Det så mørkt ud, da Bedsted Og Omegns Aktivitetshus (BOOA) i sidste måned kunne fortælle, at kassen ville være tom, når varmeregningen var blevet betalt. Dengang satte aktivitetshuset sit lid til kommunen, der dog afviste at hjælpe BOOA med at indfri sin gæld som et rente- og afdragsfrit lån.

Da kommunen sagde nej, måtte andre træde til, og med god hjælp fra Bedsted og omegns borgere, forventer aktivitetshuset nu at kunne holde skruen i vandet, som minimum frem til sommer.

- Efter artiklen blev bragt om afslaget fra Thisted Kommune, henvendte flere borgere sig til os for at høre, hvordan de kunne støtte aktivitetshuset. Sidenhen har vi fået mange nye bookinger, ligesom også vores lejere er gået i dialog med os, med henblik på hvordan vi sammen kan løse de økonomiske vanskeligheder, fortæller Hans Jørgen Pedersen, der er formand i BOOA.

Foruden de mange nye bookinger glæder Hans Jørgen Pedersen sig også over, at varmeværket har været imødekommende i forhold til at lade aktivitetshuset betale løbende i stedet for kvartalsvis. Han understreger dog, at BOOA trods håndsrækningen fra både varmeværket og de lokale stadigt kun lige holder sig oven vande:

- I tilfælde af større skader eller uventede udgifter, vil økonomien igen komme til kort. Lyset for enden af tunnellen risikerer altså stadigvæk at være et modkørende tog. Undgår vi ubehagelige overraskelser, bliver vi dog på sporet lidt endnu.

Ikke afvisende for mere hjælp

I slutningen af oktober afviste Hans Jørgen Pedersen at bede om donationer fra de lokale. Reaktionerne fra de lokale i kølvandet på artiklen blev dog, at flere borgere selv foreslog idéen til at udstede folkeaktier i aktivitetshuset. I dag er formanden derfor ikke helt så afvisende for forslaget som tidligere, men understreger, at der ikke vil blive tale om folkeaktier, før alle andre muligheder er prøvet af:

- Nu har vi med hjælp fra varmeværket og de lokale fået lidt luft i økonomien. På næste lørdag holder vi så aktivitetshusets julefrokost, hvor mere end 100 har tilmeldt sig for at støtte op om os. Er alt dette stadig ikke nok, kan vi prøve at få lignende aftaler med elværket, som det vi har med varmeværket. Først herefter kan folkeaktier komme på tale, fortæller Hans Jørgen Pedersen.