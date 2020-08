Lystfisker i badering udløste redningsaktion

JAMMERBUGT:En mand, der var sejlet ud i Vigsø Bugt ud for Frøstrup i en badering for at fiske med stang, udløste torsdag aften kort før kl. 22 en alarm, som sendte Hanstholm Redningsstations hurtigtgående redningsbåd LRB22 ud af havnen.

Allerede inden der var kontakt mellem lystfiskeren i baderingen og redningsbåd, blev alarmen dog afblæst.

Det oplyser vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, Mads Nymann.

- Han havde redningsvest på og var ikke i fare. Jeg tror stadig, han sidder derude og fisker, siger Mads Nymann.

Det var folk på stranden, der havde bemærket fiskeren i baderingen langt fra land, som ringede 112.