Må du ryge i dit eget hjem? Ikke når disse faggrupper kommer på besøg

THISTED:Skal man finde sig i at arbejde et sted, hvor man risikerer at blive bidt af en aggressiv hund, eller hvor lokalet er fyldt med tobaksrøg? Nej, fastslår Thisted Kommune på vegne af sine ansatte i hjemmeplejen. Selv om borgerne har ret til hjælp, så har medarbejderne også ret til et ordentligt arbejdsmiljø.

- Der er nogle ting, hvor vi ikke kan gå på kompromis. Vi kan ikke sige, at det er i orden at komme i et hjem, hvor der er en hund, der er bidsk. Så er det simpelthen et krav, at den hund bliver lukket i et andet rum.

Det understreger Nina Odde, leder af hjemmeplejen i Thisted Kommune.

Det er heller ikke i orden, at hjemmesygeplejersken skal famle sig vej i mørke til gadedøren og risikere at falde på en isglat trappe, eller at social- og sundhedshjælperen overbelaster sin ryg, når hun skal hjælpe en borger i bad i et alt for lille badeværelse.

En arbejdsplads

Når borgere modtager hjælp fra hjemmeplejen i eget hjem, så bliver deres hjem til en arbejdsplads for kommunens medarbejdere, og det giver ind imellem nogle udfordringer. På den ene side er det nemlig et ufravigeligt krav i serviceloven, at kommunen skal yde en service til borgere, der har brug for hjælp og pleje. Men på den anden side er det et ufravigeligt krav i arbejdsmiljøloven, at medarbejderne ikke må gøre det, når arbejdsmiljøet ikke er sikkert.

Det er ikke alle medarbejdere i hjemmeplejen, der bryder sig om at komme ind i et hjem med en hund. De har lov at kræve, at hunden lukkes ind i et andet rum, mens de arbejder. Arkivfoto: Bente Poder

Det kan i yderste fald betyde, at kommunen må sige nej til at yde hjælp i hjemmet. Som regel lykkes det dog at finde kreative løsninger på udfordringerne. En opdateret pjece, som borgere tilknyttet hjemmeplejen får udleveret, skal bidrage til, at begge de to love kan overholdes.

Pjecen "Dit hjem - min arbejdsplads" beskriver, hvilke krav Thisted Kommune stiller til de borgere, der er visiteret til ydelser fra hjemmeplejen. Der bliver simpelthen lavet en arbejdspladsvurdering, en APV, i hvert enkelt hjem, som om det havde været en hvilken som helst anden arbejdsplads.

Hvis det viser sig, at der er behov for ændringer, skal borgeren som udgangspunkt selv sørge for at få det sat i værk. Det kan være, at der skal fjernes møbler for at gøre plads til hjælpemidler, og det kan være, at der skal opsættes udendørs belysning med lyssensor. Det er også borgerens eget ansvar, at der er ryddet for sne og saltet, hvis det er nødvendigt.

- Det, vi har allermest af, er faldskader, og det er typisk fordi folk ikke har fået saltet, eller der ikke er lys. Vi har købt sådan nogle snesko med pigge på, som medarbejderne kan tage uden på deres almindelige fodtøj, og det er jo et eksempel på, at vi kompenserer for noget, der egentlig skulle være i orden, siger Nina Odde.

Thisted Kommune har i mange år haft sådan en pjece, de udleverer til borgerne, men nu er der altså kommet en opdateret udgave. Den tager blandt andet højde for kommunens ny rygepolitik. Tidligere blev det henstillet til borgerne, at de lod være med at ryge i lokalet, når ansatte fra kommunen var på besøg. Nu er det et krav, at de undlader at ryge under besøget, og der forventes, at der er luftet ud, inden hjælpen kommer.

- Langt, langt de fleste borgere respekterer, at de ikke må ryge, når medarbejderne er i deres hjem. Vi er mere udfordrede af, at det ofte sker, at der ikke luftes ud, inden vi kommer. Medarbejder har altid ret til at forlade hjemmet, hvis der ryges eller ikke luftes ud, men det er vist et af de tilfælde, hvor medarbejderne sætter borgernes behov højere end deres egne, eller undlader at tage en konflikt om det, siger Nina Odde.

Ikke egnet til et bad

Rigtig mange hjem er ikke indrettet til, at beboeren har fået brug for hjælp fra hjemmeplejen. Anne Fink, chef for ældre og træning i Thisted Kommune, siger:

- Vi kan være nødt til at sige til en borger, at med det badeværelse, du har, er det faktisk ikke muligt for os at tilbyde bad hjemme hos dig selv. Du kan komme hen på det nærmeste plejecenter, og så hjælper vi dig til at få et bad der. Du får stadig ydelsen bad, men du er nødt til at flytte dig efter den.

Reelt sker det dog yderst sjældent, at der ikke findes en eller anden løsning, oplyser Nina Odde.

- Vi står jo lidt i et dilemma med to lovgivninger. Vi har rigtig mange, hvor badeværelset ikke er egnet til, at borgeren kan komme i bad. Men hvis det er en borger, der ikke kan gå og ikke har bil og måske slet ikke har penge til transport hen til et ældrecenter, så prøver vi at være kreative. Det kunne for eksempel være et sengebad, siger hjemmeplejelederen.

For stor risiko

Det sker, at der er hjem, hvor medarbejderne må sige helt nej til at gå inden for døren.

- Hvis vi nu har et hjem, hvor der er en hund, der bider, og borgeren ikke har mulighed for at lukke hunden ind i et andet rum, så kan vi blive nødt til at sætte hårdt mod hårdt og sige til borgeren, at du må flytte dig efter hjælpen, for risikoen ved at levere hjælpen i dit eget hjem er simpelthen for stor, fortæller Nina Odde og fortsætter:

- Det er også sket, at vi i sådan et tilfælde har sagt, at skal du have insulin, så skal det foregå ude på fortrappen, for vi går simpelthen ikke ind i dit hjem. Det kan også være tilfælde, hvor loftet er ved at falde ned, eller der er fyldt med rotter. Der vil vi sige, at borgeren kan komme op på en sygeplejeklinik eller på et plejecenter.

Hjemmeplejelederen forklarer, at medarbejderne kommer i rigtig mange forskellige hjem og hos alle typer af mennesker. Det kan også være det psykiske arbejdsmiljø, der er udfordret af personer, der virker truende eller som taler meget grimt til medarbejderne.

- Vi kan være nødt til at være to medarbejdere ved alle besøg eller bede et vagtfirma eller politiet om at tage med. Vi skal passe på de medarbejdere, vi har. Vi har ikke for mange af dem, fastslår Nina Odde.