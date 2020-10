Målrig affære i Serie 1: Thisted FC trak det længste strå

THISTED:Der var masser af mål søndag eftermiddag, da Thisted FC hjemme mødte Helsted Fremad IF i Serie 1. Det var en kamp med chancer i begge ender, men da slutfløjtet lød var det spillerne fra Thisted FC, som kunne juble over en sejr på 4-3.

I første halvleg var det Thisted FC, der styrede kampen. Det resulterede også i to mål. Først scorede Noah Iversen efter et opspil i venstre side, og derefter var det Magnus Andersen, der gjorde det til 2-0 efter et indlæg fra højre side.

- Vi spillede noget af det bedste, vi har gjort hele sæsonen i første halvleg. Og efter de to scoringer havde vi chancer til at scorer flere, siger Thorbjørn Larsen, der er træner for Thisted FC.

I anden halvleg kom gæsterne bedre med og fik reduceret efter to minutter, og efter 52 minutters spil blev det også 2-2.

- Det var seks hårde minutter, hvor kampen kunne være gået begge veje, siger Thorbjørn Larsen.

Men efter 66 minutter slog Mads Stefansen til for Thisted FC og gjorde det til 3-2, og fem minutter senere headede Noah Iversen et hjørnespark i mål. Dog lykkedes det Helsted Fremad IF at reducere til stillingen 4-3.

- De sidste ti minutter var ren indianerbold, hvor det var ren overlevelse fra vores side, siger Thorbjørn Larsen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 1

Thisted FC

Helsted Fremad IF

Resultat: 4-3

Pausestilling: 2-0

Mål: 1-0 Noah Iversen (8), 2-0 Magnus Andersen (16), 2-1 (47), 2-2 (52), 3-2 Mads Stefansen (66), 4-2 Noah Iversen (71), 4-3 (82)