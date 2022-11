Målrigt opgør endte med sejr til Mors-Thy-Skyum

IKAST:Søndag var drengene fra Mors-Thy-Skyum igen i kamp i 1. Division på udebane mod Håndbold Akademi Ikast. Det blev en meget målrig affære, som gæsterne trak sig bedst ud af med en sejr på 42-38.

- Det var en lidt mærkelig kamp. Normalt vinder man ikke, når man indkasserer 38 mål, men i dag havde vi heldigvis også let ved at score i den anden ende, siger Rune Lanng, der er træner for Mors-Thy-Skyum.

Mors-Thy-Skyum tog hurtigt en føring på et par mål og havde generelt let ved at komme til chancer. Til gengæld havde de store problemer i defensiven, hvor de manglede de afgørende redninger.

- Vi tabte for mange dueller og stod for tit på flade fødder, så de kunne komme henover os, og så var samspillet mellem forsvaret og målmand ikke godt nok i dag, siger Rune Lanng.

Tre-målsføringen holdt til pause, da Mors-Thy-Skyum førte 20-17.

Efter pausen fortsatte kampbilledet. Gæsterne havde meget nemt ved at score, men fandt aldrig opskriften i forsvaret.

- Vi forsøgte at omrokere defensivt med både 5-1 og 6-0 forsvar, men de fandt stadig måder at komme forbi, siger Rune Lanng.

Dog var sejren aldrig for alvor i fare for Mors-Thy-Skyum som holdt en føring på minimum to mål hele anden halvleg igenne.

Det endte med en sejr på 42-38 til Mors-Thy-Skyum.

Sejren betyder, at Mors-Thy-Skyum kravler op på en delt førsteplads med 13 point i ni kampe.