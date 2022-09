Mads udgiver bog om folketro: Vi skal tage nisser, trolde og bjergfolk alvorligt

KLITMØLLER:Har du oplevet noget mærkværdigt?

Så skal du måske tøve lidt med de rationelle forklaringer af det mystiske. Prøv i stedet at gå ind i oplevelsen. Tag den alvorligt og tænk over, om den måske har en betydning.

Sådan lyder en opfordring fra Mads Martedahl Knudsen, grafiker fra Klitmøller. Han har i mange år interesseret sig for nisser, trolde, bjergfolk og andre væsner, som ifølge den folkelige overlevering huserer i naturen.

Og nu har han udgivet en bog om disse skabninger, baseret på nogle af de tusindvis af folkeminder, som sidst i 1800-tallet blev indsamlet af Evald Tang Kristensen.

Mads Martedahl Knudsen med Oda på skulderen. Oda er en tam dværghornugle, der var med, da familien i sommer var på en tre måneder lang sejltur, bl. a. på kanaler og floder i Tyskland og Holland. Foto: Bo Lehm

Et udvalg af disse sagn er med i bogen. Men som det fremgår af titlen, "Folketroens væsner", er den bundet op på karakteristikker af de forskellige figurer: Bjærgfolk (med den stavemåde, Evald Tang Kristensen brugte), ellefolk, nisser, havfolk, kæmper og lindorme. Og mange flere.

Det er Mads Martedahl Knudsen, der har fået ideen til bogen, og han har tilrettelagt og udgivet den på sit eget, nystartede forlag, Ættaborg. Men teksten - altså den del af den, der ikke skyldes Evald Tang Kristensen og hans mange kilder til folkesagnene - er skrevet af Benjamin Weber Pedersen fra Odense.

- Jeg vidste fra starten, at jeg gerne ville have Benjamin til at skrive bogen. Ham har jeg kendt gennem mange år, og han er utrolig stærk i nordisk mytologi og spiritualisme, fortæller Mads Martedahl Knudsen.

Fortælletradition

Han her selv været optaget af Evald Tang Kristensens samlinger, og på opfordring fra Mads kastede Benjamin sig over disse folkeminder - og gik i gang med at samle, hvad der var af oplysninger om de forskellige væsner.

Det er blevet en bog i stort format og på knap 200 sider, illustreret med akvareller af Bianca Lykke Petersen.

Evald Tang Kristensens folkeminder er gode historier. Men også mere end det, mener Mads Martedahl Knudsen. Foto: Bo Lehm

Mads Martedahl Knudsen håber, at han med udgivelsen kan genoplive noget af den fortælletradition, som sagnene er udtryk for.

- Hvis det kunne lykkes, vil det være rigtig dejligt. Men jeg håber også at kunne bekræfte folk i, at der - uanset hvad man tror på - findes alt muligt mellem himmel og jord. Og at vi skal opføre ordentligt i forhold til naturen, for det er også et af budskaberne i folkesagnene, siger han.

Mads Martedahl Knudsen 38-årige Mads Martedahl Knudsen er vokset op i Odense. Som ung blev han uddannet grafiker på Aller-koncernen i København. I dag er han selvstændig grafiker og arbejder bl. a. med at lave logoer og grafik for firmaer. Tiltrukket af bl. a. muligheden for at surfe flyttede han i 2016 fra København til Klitmøller sammen med hustruen, Karen Martedahl Mørkholt, og deres nu seksårige søn Frode.

Meditation med runer

Er du asatroende?



- Det har jeg ikke noget imod, at folk kalder mig. Jeg sætter ikke mig selv i den bås, men jeg praktiserer noget, der giver mening for mig.

- Jeg har forsøgt at mærke efter og finde forbindelser til omgivelserne, både til det man kan se og det man ikke kan se. Det er noget, jeg har arbejdet med igennem mange år, fortæller han.

Men baggrund i, hvad han kalder "nordisk åndelighed" praktiserer Mads Martedahl en form for meditation, hvor han så at sige skriver de gamle runetegn med kroppen:

- Jeg har et sted i baghaven, hvor jeg laver noget, der ligner tai chi (kinesisk kampsport og meditationsform, red.), men med udgangspunkt i runerne.

"Folketroens væsner" er udgivet på Mads Martedahl Knudsens forlag Ættaborg. Foto: Bo Lehm

Mads Martedahl Knudsen håber, at "Folketroens væsner" ikke bliver den sidste bog om gamle folkesagn, han kommer til at udgive.

- Måske kan det blive til en serie. Jeg håber blandt andet at kunne lave en bog om, hvordan folketroens forskellige helbredende anbefalinger og ritualer, siger han.

"Folketroens væsner" kan købes hos boghandlerne i blandt andet Thisted og Nykøbing.