Madværkstedet Thy gik iransk

THISTED: Siden Madværkstedet Thy - det socialøkonomiske spisested i Plantagehuset - åbnede i maj sidste år, har man med mellemrum holdt "fællesspisning" - med aftensmad mod forudbestilling.

Der har været fuldt hus hver gang. Men da Madværkstedet i denne uge inviterede til iransk aften, blev der udsolgt på rekordtid.

- Jeg er helt blæst omkuld over, hvor meget der været gang i den på Facebook, sagde Christian Poul Petersen, projektleder for Madværkstedet, i sin velkomst til gæsterne onsdag aften.

Den iranske aften kom i stand på initiativ fra en af fleksjobberne i Madværkstedet, Susanne Henriksen. Hun er kæreste med Hamib Talebi, iransk flygtning, der kom til Danmark i november 2015 og i første omgang blev indkvarteret i teltlejren i Dragsbæk - hvor Susanne var frivillig.

Han fik asyl halvandet år senere. Nu bor han og Susanne sammen i Thisted. Hamib, der er uddannet smed, har fået arbejde som svejser i maskinfabrikken Kibsgaard i Bjergby på Mors.

- Jeg er smed, men jeg kan godt li’ at lave mad. Og jeg er meget glad for, at I danskere er interesserede i iransk mad, sagde Hamib, da han præsenterede aftenens menu.